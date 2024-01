María Jesús Montero es María Jesús Montero. No es necesario decir más. Al tratarse de uno de esos casos en los que el personaje se ha comido a la persona no sorprenden sus salidas de tono, trolas, gracietas o chascarrillos siempre puestos en escena con ese peculiar cruce entre la andaluzada a lo Morena Clara–fundiendo en un único personaje el aire pizpireto de Imperio Argentina y las ocurrencias de Miguel Ligero– y los modernos monologuistas. Montero es la cuota de la Andalucía de Cifesa en el PSOE de Sánchez. Quizás ella y sus fans entiendan que se trata de naturalidad, ingenio y sencilla proximidad. O quizás, ya que su líder cita a Aristóteles y que este gobierno es tan dado a las comedias, enredos y fingimientos, haya hecho suyo como estrategia lo que lo Lope escribió en El arte nuevo de hacer comedias: “Mándanme, ingenios nobles, flor de España (…) que un arte de comedias os escriba, que al estilo del vulgo se reciba. (…) Porque, como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto”. Quién sabe.

En su último monólogo morenoclaresco dijo con su habitual desparpajo y gracejo: “Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, el de las gafas… Bueno, los dos tienen gafas… El que tiene menos pelo… Esto… El Tellado”. Escenificado, por supuesto, con esa gesticulación y ese andaluz que quizás sean naturales en ella, no digo que no, pero que por desgracia parecen tan forzados como sin gracia son sus gracias.

Una anécdota. Pero también mucho más. Porque quien con tanta grosería e impostada naturalidad andaluza se hace la graciosa para gustar a su claque es la vicepresidenta primera del Gobierno de España y la ministra de Hacienda. ¿Esto es lo que se corresponde a una intervención pública de uno de los más altos cargos de nuestro Gobierno de progreso? Pues sí. Esto es lo que hay. Y no es lo peor que ella, uno de sus compañeros del consejo de ministros o su líder puedan decir. Recuérdese que esta señora, tratando de cosas más serias que la calvicie y las gafas de Tellado, dijo: “Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución, como sí lo hace el PP, como este Gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación”. Esto es tener palabra, seriedad y fiabilidad.