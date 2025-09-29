Jóvenes contra pensionistas, la trampa perfecta de las élites

En España estamos asistiendo a un nuevo capítulo de enfrentamiento social: jóvenes trabajadores, mal pagados y con futuro incierto, miran con resentimiento a los pensionistas que, tras toda una vida de cotización, perciben ingresos que en muchos casos superan los salarios actuales. “No hay derecho a que un pensionista gane más que un joven”, se escucha cada vez con más fuerza.

La frase parece lógica, pero esconde una manipulación interesada. Se nos quiere convencer de que la culpa de la precariedad juvenil está en los pensionistas, como antes se señaló a los inmigrantes o los funcionarios. Una estrategia vieja pero eficaz: enfrentar pobres contra pobres para que nadie mire hacia arriba, hacia las élites económicas y políticas que son las verdaderas responsables de la desigualdad.

Porque el problema no es que un pensionista cobre una pensión digna. El problema es que el mercado laboral condena a los jóvenes a salarios de miseria, contratos temporales y alquileres imposibles. Y esto no ocurre por casualidad: ocurre porque un modelo económico diseñado para maximizar beneficios empresariales y especulativos ha convertido el trabajo en mercancía barata.

Al alimentar este falso conflicto, la derecha consigue varios objetivos. Desvía la atención de las grandes fortunas y corporaciones, erosiona la solidaridad entre generaciones y prepara el terreno para justificar futuros recortes en el sistema público de pensiones. La idea es sencilla: si convencen a los jóvenes de que las pensiones son un privilegio injusto, mañana será más fácil desmontarlas.

Sin embargo, la realidad es otra: jóvenes y pensionistas comparten intereses comunes. Ambos sufren las consecuencias de un sistema que concentra riqueza en pocas manos, que recorta derechos sociales y que debilita lo público. El verdadero choque no está entre abuelos y nietos, sino entre una mayoría social cada vez más precarizada y una minoría que acumula poder y rentas.

La trampa está tendida: enfrentarnos entre nosotros, mientras los de arriba siguen intocables. Caer en ella es cavar nuestra propia tumba. La salida, en cambio, pasa por reconstruir una alianza intergeneracional que defienda salarios dignos para los jóvenes y pensiones justas para los mayores. Porque dividirnos es su estrategia, pero unirnos puede ser la nuestra