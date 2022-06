Jajaja, todavía me estoy riendo con el debate... ¿Debate o exposición para memos? Especialmente me río con una candidata pelín nazi, no digamos cuál, que se ofende, y es que hay víctimas que, fíjense, se resisten a ser golpeados... Qué falta de respeto a un decente agresor.

El pensamiento conservador se caracteriza por ahorcarse cíclicamente. Vemos cómo la economía se arruina a sí misma y destruye sus estructuras porque la avaricia se impone a la técnica, qué más da la teoría económica si lo que importa es el beneficio. Pero sin consumo no hay ingresos, salvo que los busquemos en la especulación, o estafa piramidal; tarde o temprano descubrimos la desnudez, pero no importa: la reparación la pagarán sus víctimas, y a empezar de nuevo con la solemnidad protectora del Estado y sus universidades.

Otra forma de ahorcarse, cíclica también, consiste en aprovechar el rebufo de los radicalismos para sacar rendimiento. Desprestigiar y deslegitimar a la izquierda es un suicidio lento que sólo favorece a la extrema derecha. Ese discurso simplón de "Yo soy ni de derechas ni de izquierdas" es, sencillamente, inconstitucional.

En España la legitimidad ideológica está reconocida por la libertad de mercado pero también, no lo olvidemos, por el derecho a la huelga: igual que la inversión y sus beneficios son la sangre de nuestra economía, se reconoce que quienes no tienen la posibilidad de invertir sólo poseen la capacidad de trabajar sin la que no se crea la riqueza, y que, por tanto, la defensa de sus derechos lo es del mismo Estado español y su esencia. Esto es la izquierda.

Hablar de Gobierno "socialcomunista" o de "decisiones totalitarias", respecto de quienes no han podido hacer, ni para bien ni para mal, mucho más que sus previos, es una ocurrencia que legitima a los violentos: se justifican en la autodefensa (inventada). En este país ser comunista es tan legítimo como ser liberal, lo que no es legal es ser racista, xenófoba, censor, moralista, destructor de los servicios públicos, homófobo, tránsfoba ni machista (ni ladrón).

La derecha española está abriendo la puerta al radicalismo neocón triunfante; a muchos les da igual, se cambiarían de partido y ya está, pero el liberal civilizado y coherente sabe que la sociedad es negociación, que naturaleza, dios, religión o magia no fundamentan la libertad política.