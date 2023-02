Tendría que preocuparnos sobremanera la precisión en el lenguaje y su uso correcto. Sobre todo a los que escribimos en los periódicos y a aquellos, muy especialmente a los profesores, que influyen en el modo de hablar del común de los mortales. El daño que está haciendo el llamado lenguaje inclusivo, debiera bastarnos para prestar atención a la tarea. Ya parece cuando se habla de niños, que se estuviera excluyendo a las niñas. Nos avisan los filólogos, pero aun así en los discursos aparecen expresiones que ignoran que en el castellano se pluraliza para ambos géneros con el plural del masculino. También pasa con los participios activos; el de presidir es presidente; lo que quiere decir que lo correcto es aludir a la señora presidente y no a la señora presidenta. Simplemente porque la palabra presidenta no existe. El participio activo de ser es ente (no enta), el de estudiar, estudiante (no estudianta) y el de cantar, cantante (no cantanta).

Ese rigor debiera extenderse al nombre tradicional de los lugares, evitando dar cancha a las ocurrencias de los políticos. Por respeto a la gente que ha nacido o crecido en ellos. Debo confesar que me produce rubor tener que referirme no sólo al ámbito de los periodistas sino también, en general, al mundo intelectual cuando no científico. La serie que en Europa Sur se está publicando con el título "El insólito origen urbano del barrio de la Caridad", debiera haberse titulado: "El insólito origen del nombre de un supuesto barrio". Lo aludido no es un barrio sino un conjunto de zonas del casco histórico en el que lo de la Caridad corresponde a un hospital desaparecido, cuyo edificio es un museo (¿de la caridad? La Marina, la Plaza, los Callejones etc. tienen sus propias denominaciones. Por cierto, el oratorio del Patio del Cristo estaba en un rincón y no en una esquina, y la Banda del Río es la margen derecha del cauce y no la izquierda como, al situar en él el edificio de los Gaggero, sugiere el autor del episodio del pasado día 10 de los corrientes. Una entidad orientada a la intrahistoria de la ciudad no debiera ser cómplice de un infundio. Nada menos que la capilla de Nª Sª de Europa, origen del asentamiento urbano en el que se materializó la repoblación de Algeciras, está según la autoridad municipal, en ese insólito barrio que acaba de ser inventado, no sé si como consecuencia de un shock postraumático o de un delirium tremens, que ojalá sea pasajero.