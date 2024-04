Es público y notorio que Mónica Oltra, dirigente socialista en Valencia, se ha librado de sentarse en el banquillo de las acusadas porque el juez ha entendido, y explicado en un extenso auto, que no había indicios en su contra de los delitos de los que le acusaba una formación de extrema derecha. Yo celebro que las personas inocentes no se tengan que sentar en el banquillo de los acusados, pero gente de extrema derecha se empeña a veces en ello.

Hace unos años esa misma formación política presentó querella criminal en el Tribunal Supremo contra todos los magistrados de una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla porque dictaron una resolución que no era de su agrado. Ni que decir tiene que la querella fue inadmitida ad limine por el Alto Tribunal, como casi todas las querellas que presenta. Pero el daño mediático está ahí, sean personas anónimas como los miembros de aquella sala de justicia los querellados, o sean personas con trascendencia política y social los imputados. Las extremas derechas suelen actuar así. Calumnia que algo queda, se decía antes.

Pero estas ignominias ocurren casi a diario en los tribunales de justicia. Lo que pasa es que no siendo dirigente socialista la persona ignominiada, los medios de comunicación del régimen sanchista no le dan el bombo y platillo que a la ignominia de la señora Oltra le están dando. Por el contrario, este periódico, sin ir más lejos, publicó hace unos meses la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección de Algeciras, de un capitán de la Guardia Civil, recientemente ascendido a comandante y jubilado al día siguiente y que sufrió incluso prisión preventiva. También hace dos o tres meses Europa Sur publicó la absolución decretada por la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección III, de un joven de color acusado de agresión sexual a una menor que igualmente sufrió prisión preventiva y que en su día fue crucificado mediáticamente. Nadie le ha pedido disculpas. Al jubilado comandante tampoco. Esas ignominias, ¿son menos? Por mi profesión he conocido muchos casos de semejante gravedad, personas anónimas ignominiadas; incluso algunas a las que se les investigó por inexistentes delitos de revelación de secretos uno, y de homicidio otro, y el que imputó luego pidió el sobreseimiento de ambos; no se sentaron en el banquillo siquiera.

Pero esas ignominias no trascienden, no pasarán a la historia, como ha dicho sobre la suya Mónica Oltra. Esas ignominias, que hacen mucho daño a esas personas anónimas que se limitan a hacer su trabajo lo mejor que saben y pueden, sean o no funcionarios públicos. Muchas de ellas, de honestidad sobradamente demostrada, han sufrido mucho por la querella presentada o la imputación vacua y a los imputadores/ignominiadores les ha salido gratis. A los ignominiados les ha costado el dinero, su dinero, el tratamiento psicológico al que se han sometido muchos de ellos tras salir airosos del proceso judicial. Lo dicho, calumnia que algo queda.