El hundimiento del campeón conmueve el Mundial

únicamente un batacazo de Brasil habría superado la conmoción que ha supuesto la eliminación de Alemania. Cada vez que se produce algo así, llámase maracanazo, el fútbol se conmueve y sus cimientos se tambalean. Desde aquella hecatombe plagada de suicidios que fue el Brasil-Uruguay de Maracaná en el 50, este tipo de cosas ha proliferado, pero algunas con más calado que otras y ésta de antier es de grueso calibre.

Desde aquel gol de Schnellinger en México 70 con Beckenbauer brazo en cabestrillo ante la Italia de Rivera y Mazzola, la leyenda de Alemania la convirtió en una maquinaria prácticamente invencible. Hasta se acuñó aquello de que el fútbol es un juego de once contra once en el que siempre gana Alemania. Pero Alemania no ganaba tanto como se llegó a creer. De hecho, aquel día de México ante Italia sería la squadra azzurra la que ganó la partida.

Doce años después, en el Bernabéu y tras la semifinal de Nervión con Francia, la más emotiva epopeya futbolística que se recuerda, la Manschaft cayó contra todo pronóstico ante los alborozados ojos de Sandro Pertini. Alemania sólo era invencible en apariencia, pero su aura de tropa indesmayable y casi indestructible la mantenía en ese Olimpo de elegidos que antier, en la tarde tártara de Kazan, se cayó con estrépito en esa maldición que es el Mundial después del campeón.

Pero nadie dudará de que estamos viviendo un gran Mundial en el que no faltan las sorpresas. Y es que ya nació con la sorpresa incorporada de la ausencia de Italia, otro multicampeón, más el tsunami del Caso Lopetegui, que no fue asunto menor. Un Mundial en el que hasta la escritura derecha en renglones torcidos de España le pone un plus atractivo. Un hermoso Mundial que, sin embargo, pasará a la historia como el del hundimiento del campeón a pies de un don nadie.