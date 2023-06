La hora de Algeciras

José Ignacio Landaluce tomó ayer posesión como alcalde de Algeciras en el que será su cuarto mandato municipal consecutivo. Lo hizo con el respaldo de los 16 miembros del PP en la corporación municipal, por once de la oposición, y del 53,14% de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto el 28 de mayo, unas cifras que vienen a avalar el trabajo desarrollado por el regidor los doce años anteriores. No obstante, hay otro dato a tener en cuenta y sobre el que conviene reflexionar: la alta abstención en los comicios, que llegó al 51,37%. El hecho de que uno de cada dos algecireños llamados a votar no lo hiciera muestra el alejamiento de un amplio sector de la población de la política y de las instituciones, con independencia del signo político que las gobierne. La celebración de los comicios vino a coincidir con la publicación del informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, elaborado por expertos de la Universidad Loyola, en el que se alerta de la “preocupante” brecha social entre ricos y pobres que sufre la ciudad, con bolsas de exclusión tendentes a aumentar a no ser que se actúe pronto desde de las administraciones. Es justamente en los barrios más humildes –curiosamente, los situados en el entorno más próximo al núcleo histórico de Algeciras– donde se acentúa ese descreimiento de la población respecto a la política, con calles en estado de abandono, escaso mantenimiento y comercios cerrados. Hace cuatro años, Landaluce proclamó que el pasado mandato iba a ser “la hora de las barriadas” y queda aún un largo camino por recorrer. El nuevo equipo municipal debe ponerse de forma prioritaria a la tarea de mejorar las zonas de la ciudad más degradadas. De lo contrario, la desigualdad social se volverá insoportable.