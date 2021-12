No hay herramienta más eficaz frente al virus

A pesar de que en la campaña de la vacunación contra el coronavirus, tanto en Andalucía como en el resto del país, los ciudadanos han exhibido una gran madurez que ya quisieran los gobiernos de naciones no tan lejanas, aún hay demasiadas personas que se resisten a inocularse el suero, por más mensajes de concienciación que se lancen. No es sencillo contrarrestar las corrientes de opinión que los antivacunas impulsan a través de las redes sociales, que se convierten en magníficas cajas de resonancia, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero frente a los aprendices de brujo que juegan con las emociones sin base científica alguna, hay argumentos más que sólidos que avalan que hasta ahora no existe mejor herramienta para luchar contra el Covid que las vacunas. Basta observar que, en la actualidad, el 80% de las personas hospitalizadas tras contagiarse no estaban vacunadas, y está demostrado que los síntomas en aquellos casos en los que sí lo estaban son mucho más leves que al principio de la pandemia.

La última mutación del virus y las limitaciones a los no vacunados han logrado concienciar a no pocos andaluces esta misma semana. Igual que los negacionistas están en su derecho a no vacunarse, también la sociedad está en el suyo de protegerse frente a ellos. La vacunación no es sólo el instrumento más eficaz para luchar contra la enfermedad más letal que se recuerda. También ha demostrado a lo largo de la historia que es la que salva más vidas. Si los datos con el coronavirus aún despiertan ciertos recelos, ahí están los resultados ofrecidos por otras vacunas frente a enfermedades como la tosferina o el sarampión, por ejemplo. Ahora, la vacuna contra esta enfermedad provoca sólo una encefalitis por cada millón de niños, por lo que sobran más comentarios. Ya sólo cabe confiar en que entre los más escépticos se imponga la cordura en el plazo de tiempo más breve posible.