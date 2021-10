La herida límite"es un ensayo (Europa Ediciones, 2021) sobre el trastorno límite de la personalidad (TLP), una enfermedad mental de etiología compleja y perfiles abiertos, que sufre una parte importante de la población y supone una merma grave para la vida de los que la padecen y para la de sus próximos. Se trata de una obra importante que puede ser comprendida, aunque con cierto esfuerzo y conocimientos, por muchos de a los que, de un modo u otro, les atañe. El autor, Mario Acevedo Toledo, es de Algeciras y ha desarrollado su ejercicio profesional, como psiquiatra, en nuestra ciudad a lo largo de cuatro décadas. Sé por oficio cuántas lecturas, cuántas horas de intencionada actitud y cuántas reflexiones son necesarias para llevar a cabo un trabajo así, que además es fruto de una densa y activa experiencia médica.

En el relato, el Dr. Acevedo trata de llevar al ánimo del lector que los trastornos de la personalidad tienen mucho que ver con la presión que las sociedades avanzadas ejercen sobre sus ciudadanos. El TLP supone una disfunción de la autoestima y de la valoración que se tiene del entorno social al que se pertenece. "El paciente límite -escribe Acevedo- es víctima de una vulnerabilidad biológica, de maltrato y de rechazo social". El enfermo mental es tratado en no pocos casos como un transgresor de la convivencia. Eso supone el aislamiento y la introversión, y no pocas veces el encarcelamiento de personas que en realidad son los agredidos y no los agresores, las víctimas de una enfermedad mental diagnosticable que puede ser tratada clínicamente. El autor acude a modo de ejemplo a personalidades muy conocidas que a su juicio, merecen ser consideradas, por sus síntomas, como pacientes de "esta enfermedad de nuestro tiempo".

La lectura comprensiva del ensayo de Acevedo no es cosa baladí. Pero no hay duda de que es importante y hasta urgente que nos percatemos de la existencia del problema médico, humano y social que describe. Es de celebrar, en todo caso, la nueva concepción que nos ofrece el ensayo sobre la "patología de culto en Psiquiatría" que es el TLP. Tal vez, en futuras ediciones, se debiera facilitar al profano esa percepción, familiarizando más al lector con la terminología, siglas y autores citados en el texto. Estamos ante una obra de alta divulgación; es decir, dirigida a un público no especialista pero abierto a la percepción de recursos intelectuales nuevos.