La gran coalición

El bloqueo de los Presupuestos de la Junta para 2022 ha dejado al Gobierno andaluz de PP y Cs en situación de minoría por vez primera de forma seria en los tres años que llevamos de legislatura y ha precipitado, por tanto, las especulaciones sobre la convocatoria de las elecciones. Si serán el próximo mes de junio o ya en septiembre dependerá tanto del calendario mariano y festivo como de algún golpe de efecto final que se reserve Juanma Moreno, que para eso están los decretos y el BOJA. Conviene emplear el tiempo justo en el debate sobre la fecha porque lo más importante será, obviamente, el resultado de esos comicios, impredecible a día de hoy en muchos aspectos.

Las encuestas vaticinan un triunfo claro del PP sin mayoría absoluta y el hundimiento de Ciudadanos, lo que dejaría a Moreno una papeleta enorme: pactar con Vox para ser investido y gobernar o apañarse una solución con otros partidos. El presidente de la Junta no es Díaz Ayuso y sabe que la mochila de la ultraderecha -la que compara a los menores extranjeros en desamparo con delincuentes y a los inmigrantes con una suerte de bárbaros invasores a bordo de pateras- es difícil de quitársela una vez te la has echado a la espalda.

¿Es descartable un entendimiento entre PP y PSOE? Ya en 2010 Javier Arenas planteó no la posibilidad, sino la necesidad de que ambos partidos formasen en España una gran coalición de gobierno para sacar al país de la crisis económica brutal iniciada dos años antes. Su propuesta cayó en saco roto (en su partido lo desautorizaron y Rajoy, además, ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2011), pero aun así, volvió a la carga con ello en 2012, cuando planteó al PSOE-A de Chaves idéntica iniciativa. El recién reelegido presidente de honor de los populares andaluces ya no mueve las fichas sobre el tablero como años antes, o eso dicen, pero no cabe perder de vista que fue él quien apoyó a Moreno en su aterrizaje en el PP-A, a modo de paracaidista llegado desde Madrid.

La frustrada negociación de populares y socialistas sobre los Presupuestos de la Junta de 2022 dejó alguna frase interesante que quizá convenga recuperar dentro de unos meses: "Nunca ha habido un acuerdo político entre el primer partido del Gobierno y el primer partido de la oposición. Y un momento excepcional requiere un acuerdo excepcional". No fue pronunciada por Juanma Moreno, sino por Juan Espadas, secretario general del PSOE-A. La gran coalición no solo es posible, sino también -como lo han subrayado todas las encuestas de los últimos años- la opción favorita para la inmensa mayoría de los ciudadanos.