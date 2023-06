Acaba la Feria de Algeciras con un resultado más que positivo en asistencia y ausencia de incidencias significativas. La ciudad se ha volcado con su fiesta mayor por excelencia, desde el emocional y hermoso pregón de José Luis Lara y la divertida cabalgata, hasta los espectaculares fuegos artificiales finales. Sea en las casetas o en las atracciones, mayores y niños han disfrutado con sus amigos y familias, como se hacía antes del comienzo de la pandemia y con plena reivindicación de nuestra ciudad y nuestras tradiciones. Algecireñismo en estado puro.

Es de destacar también la apuesta que se hace por la feria taurina, habiéndose incrementado el número de abonos. Son tiempos difíciles para la tauromaquia y hay que desmonterarse ante quienes lo arriesgan todo en su defensa. Por desgracia, ya no se da el ambiente de aquellos años 70 y 80 donde la plaza reventaba el aforo al menos durante una tarde, pero es positivo que la presencia en las tres corridas de toros haya sido mayor que otros años.

En Algeciras, como es ya tradición, no fue Morante quien puso patas arriba el tendido, ni tampoco Roca Rey. Es obvio que los toros no los acompañaron para su lucimiento, pero sin duda la presencia de estas dos máximas figuras era preceptiva en una feria de la importancia de la de Algeciras. Y sin ánimo de relatar la actuación de cada uno, me quedo con las ganas y el sentimiento que demostraron los dos toreros de la comarca, Galván y Pacheco, que se dejaron con humildad el alma en Las Palomas, demostrando ser muchísimos mejor toreros, en todos los sentidos, que tantísimos que los preceden en el escalafón. Bien estaría que el empresario de La Línea tomara ejemplo y les concediese la oportunidad que merecen.

Sin duda el mejor lote de la feria se presentó por la ganadería de Victorino Martín, con unos toros generalmente nobles, enteros hasta el final y que dieron mucho juego, aunque también es cierto que Ferrera puso también su experiencia y singular originalidad para que la tarde fuese de las que se recuerdan durante años. Y hablando de las reses, también es de reseñar el gran recorrido y presencia de los novillos de Miguel Mateo Miguelín. Es justo igualmente, seguir agradeciendo a los Hermanos Mateo, como continuadores de su padre, su eterna y generosa aportación a la fiesta de nuestra tierra.

Hay que felicitarse por tanto y recordar lo dicho por el amigo José Luis Lara en su pregón: terminada esta gran feria, ya podemos dar por empezado el verano de Algeciras.