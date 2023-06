La generación de los 40 está de moda. Bob Dylan (1941) está en España para una gira que ha pasado por Sevilla y Granada. Llenos, para oír a una leyenda en buena forma a sus 82 años, que hace una media de 100 actuaciones al año. El hombre tiene sus manías, unas de agradecer y otras no tanto, como no permitir que graben los móviles o no tocar sus canciones clásicas. Alguna sonaría especial, porque los tiempos están cambiando. Pero Dylan no es tan complaciente como Bruce Springsteen (1949), que en sus conciertos de abril en Barcelona puso al público bailando en la oscuridad, durante casi tres horas sin interrupción, con sus hits de más éxito.

Para no ser menos, nuestro roquero español más famoso, el granadino Miguel Ríos (1944) también está de actualidad, porque protagoniza una nueva vuelta, con una tournée este verano/otoño para celebrar con aliados de la noche el 40 aniversario de su mítico disco Rock&Ríos. Los conciertos andaluces son el 21 de agosto en Marbella, 16 de septiembre en Sevilla y 7 de octubre en Granada. La 2 de TVE ofreció la otra noche un documental de casi hora y cuarto sobresaliente, que es la banda sonora de las vidas de varias generaciones de españoles: Miguel Ríos, cruce de caminos. Está en RTVE Play.

Y hablando de viejos roqueros, hoy toman posesión los nuevos alcaldes en toda España. Y hay dos en particular que tienen su sitio en ese escenario. El socialista Abel Caballero (1946), ministro de Transportes con Felipe González en los 80, alcalde de Vigo desde hace 16 años, ha conseguido 19 de los 27 concejales de la ciudad más poblada de Galicia, con el 61% de los votos. Y aquí en Andalucía tenemos un caso similar con el popular Paco de la Torre (1942), que ha sacado 17 de los 31 concejales de Málaga después de 23 años en el cargo, con el 49% de votos; muchos de sus seguidores nunca han votado al PP. Andreotti tenía razón: el poder a veces desgasta a quien no lo tiene; Caballero y De la Torre se han confundido con el paisaje de sus ciudades de autor.

Y otro vástago de los 40 en el candelero es Eduardo Saborido (1940), fundador de Comisiones Obreras, Premio Clavero de este año, que presenta su libro Entre la dictadura y la libertad el próximo martes en Sevilla con la presencia de Nicolás Sartorius, Unai Sordo, Nuria López y Carlos Aristu. Da gusto ver el respeto con el que habla de la Constitución y la Transición el condenado a la pena más alta en el proceso 1.001. La generación de los 40 todavía es un referente para los más jóvenes. Es una noticia esperanzadora...