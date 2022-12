El futuro es la Historia

Pedro Sánchez, autodenominado el Guapo, ha decidido que él, además, va a pasar a la Historia. En concreto, como el exhumador de Franco. Jorge Manrique -que vio desaparecer a los infantes de Aragón, al condestable de Luna, al marqués de Villena…, qué se hicieron, qué fueron sino verdura de las eras- sería más escéptico. Pero, ubi sunt aparte, el comentario de Sánchez resulta de extremo interés.

Primero, porque revela la verdadera cara de la batalla cultural, que tantos tecnócratas no han querido ver. Votaban tan contentos las condenas al franquismo, a menudo traicionando la memoria de sus propios muertos y de su sangre, porque lo importante era girar al centro. Otros nos desgañitábamos advirtiendo de que quien impone el relato maneja los hilos del presente y el futuro. Esos, como siempre han sido de prestar más atención a lo que dice la izquierda, quizá ahora que un vanidoso táctico como Sánchez sintetiza su triunfo político como su paso triunfal a la Historia, caigan del guindo.

Y es verdad que pasará a los anales como el que exhumó a Franco, con tantísimas complicidades por omisión, que también pasarán a los anales. Otra cosa es el juicio. Es lo mismo que lo de su guapura, que guapo es, pero que a mí no me gusta, y todavía me gusta menos esa importancia que presta a su prestancia. Pasará a la Historia por haber desenterrado al antepenúltimo Jefe de Estado con todos los posibles deshonores que él consiguió juntar. Vale, de acuerdo, pero el dictamen de la Historia no está dictado. ¿Se lo aplaudirá?

Porque a ver…, ¿era necesario? ¿Violó la norma sagrada e inmemorial -véase Antígona de Sófocles- de respetar el descanso de los muertos, incluyendo el de los enemigos? ¿Forzó, por intereses electorales, una división entre españoles cuando más falta hacía la unión para hacer frente a la crisis de racimo (económica, política, demográfica, territorial, educativa, geoestratégica, institucional, energética…) que nos cerca?

Mucha confianza debe de tener él en su control político de la verdad histórica mediante sus leyes de memoria democrática. No nos parece muy sorprendente. Por una parte, se le ha dejado hacer. Por otra, los socialistas se creen que pueden dirigir la economía desde el poder y centralizar la prensa, la justicia y la historia. Pero luego (siempre tras bastante incertidumbre, violencia y dolor) se ve que no podían.

Pedro Sánchez pasará a la Historia, pero le pesará.