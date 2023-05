Por un fútbol en paz...

E L fútbol, en general, el de las categorías inferiores de manera muy particular y el del Campo de Gibraltar -que ha quedado muy señalado en las últimas semanas- aún más, están obligados a erradircar cualquier forma de violencia. Todos los que participan -y disfrutan- del balompié, desde directivos, entrenadores y jugadores hasta -muy especialmente- padres, están obligados a denunciar cualquier forma de violencia, ya sea verbal o física, no solo contra los árbitros, sino incluso las que se escenifican en las gradas. ¿Qué ejemplo brindan a los más pequeños los que protagonizan actos de este calado? ¿Qué justifica que en lo que no debe ser más que un divertimento alguien, en aras de no se sabe qué extraña justicia, arremeta contra un colegiado? La siruación se agrava -si es que eso es posible- cuando el que lleva el silbato es de la edad de los propios chavales. Un menor. Un niño en algunos casos. El Comité de la Gaditana viene actuando con dureza, pero, muy a su pesar, se queda corto. El protagonista de cualquiera de estas acciones debería no poder entrar nunca más a un recinto deportivo. Las sentadas de este fin de semana demuestran que lamayoría quiere un fútbol en paz. El resto, sencillamente, no tienen sitio en este mundillo.