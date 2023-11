Hablar de amnistía es hacerles el juego a sus promotores y Andalucíabay 20.30 niega la mayor. Si de verdad la amnistía fuera en pos de la convivencia en Cataluña, ¿por qué no se hizo cuando se podía con respaldos parlamentarios más cómodos? Ni ahora ni antes hay conflicto en Cataluña, como tampoco lo hay en Almendralejo que –por cierto- tampoco tienen tren decente. Quienes así se expresan confunden aviesamente atacar la legalidad constitucional, quemar contenedores o apedrear a la policía con conflicto.

La amnistía ahora es para seguir gobernando, más señaladamente contra el pueblo andaluz, en donde se halla enclavada la Ciudad de la Bahía. Al candidato PS no le importa alinearse con las derechas catalanista y vasquista [supremacistas, xenófobas, rancias y casposas] y sin embargo llamarse progresista. Andalucía ni está ni se le espera. Los 61 parlamentarios que sientan sus posaderas en la Carrera de San Jerónimo no les ocupa ni les preocupa Andalucía. Votarán a favor de la amnistía algunos de ellos, pero a ninguno le importa que Algeciras tenga tren o no. De los senadores elegidos en Andalucía más de lo mismo.

Al hilo de estas cuestiones, ningún gobierno, sea en funciones o no, ha tenido en cuenta a esta tierra al sur del sur. Traspasar Cercanías a la Generalitat, cap problema. Que no existe tren competitivo para mercancías que una el Puerto de Algeciras con Madrid, cap problema. ¿Cómo afectará el Gobierno apoyado por la derecha catalana y vasca al futuro del Puerto de Algeciras y del Campo de Gibraltar? Desde Andalucíabay 20.30 queremos denunciar lo fácil que es para los secesionistas del norte conseguir el Cercanías, pero qué difícil se nos pone a la Ciudad de la Bahía, también conocida como Campo de Gibraltar, conseguir un ambicioso proyecto de transporte, o sea, la construcción de una línea de ferrocarril electrificada, de doble vía y ancho europeo, que conecte el Puerto algecireño con la frontera francesa, como así lo reconoció el Senado español el 21 de enero de 1919. Casi 105 años después, ni caso.

La ciudad de la Bahía, el Puerto de Algeciras, sigue sin importar a ningún Gobierno de España, en funciones o no. Si no tenemos un tren competitivo para mercancías que una el Puerto y la comarca con Madrid hasta 2040, esta tierra antes o después se hundirá, que es lo que buscan quienes apoyan a este gobierno ‘‘progresista’’. No importamos. Quienes dicen ser nuestros representantes políticos pueden, si quieren, disponer –aún con Gobierno en funciones- lo necesario para construcción de la línea de ferrocarril electrificada, de doble vía y ancho europeo, que conecte el Puerto algecireño con la frontera francesa. ¿O es que van a poder amnistiar a los autores de los hechos acaecidos hace cinco años en Cataluña y no va a poder impulsar políticas activas que eviten –por usar su lenguaje- conflictos de convivencia que antes o después se producirán en esta tierra que se sostiene con toda suerte de subvenciones y esas otras economías eufemísticamente llamadas sumergidas, pero que todo el mundo sabe que nacen en las montañas del Rif? Si una proposición de ley puede amnistiar, otra proposición de ley puede traernos el tren. Pero no quieren. Andalucíabay 20.30 toma nota.