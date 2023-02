La política ejerciente española necesita "pajearse" más, vamos, darse una "vuertejita por el campo" y otros lugares de la vida. Nada contra lo urbano, pero sí me resulta difícil asumir que proporcionalmente el mundo rural y provinciano no esté representado en casi ningún sector de nuestra patria centralizada contrapunto en Las Ramblas, y eso incluye la cultura, la financiación, etc.

Andalucía va a prohibir para siempre la quema de desechos vegetales en el campo. Solemne error propio de alguien que cree que el Cachorro en su semana grande se retransmite en las Comoras. Esto es un tópico ya en una política rural basada en: ingeniosidades que no requieran inversión, desprotección del medio ambiente absoluta (salvo para multar), laissez faire para los que protesten molestando con sus votos, desestructuración acompañada de lamentos por el vaciamiento y un desprecio absoluto por la realidad cotidiana salvo cuando se toca la pasta de los prebostes en los pueblos.

Nadie que tenga una casa en el campo, una finquita, una hectárea con unas olivas para aliñar, unas viñas para rellenar la bota de solera o unos pinos porculeros, puede gastarse el dinero que vale una trituradora profesional; no hablamos de rosales y un bonsái. La agricultura minorista ¿va a invertir en otra máquina más? Y un par de preguntas, estas trituradoras ¿van a pedales?, ¿o con gasolina o electricidad?, ¿qué va a pasar después con los voluminosos restos de triturar restos voluminosos?

Esto llevará a gente que hereda seis higueras, cuatro oliveras, dos parras y un melocotonero a dejarlos por imposibles, a dejar de limpiar el zarzal abajo en el arroyo, de desbrozar, de podar el puñado de frutales. A quien tiene esas fincas antes llamadas latifundios se la pela, tiene pasta, invierte y sube los precios, las gallinas que entran... Prohíben el fuego para tener más fuego.

Nuestros gobiernos, da igual el género político, sobajan la democracia porque, sin ideas, se dedican a prohibir cuando exigir responsabilidades es más respetuoso con la libertad; pero demanda educación, conocimiento, cuerpos del Estado preparados y con Autoridad... vamos, que no. No encajan bien las ideas, o es que son muy listos: mantienen los déficits en lo Público, lo solucionan transicionalmente con lo privado y poco a poco se desplaza el servicio destruyendo el tejido democrático. Después se asustan con la irrupción de grupos ultraneorreaccionarios que recogen toda la basura que acumulan para buscar el voto huérfano, ellos y su inepcia tienen la culpa.