El éxito de la banalidad

Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre". Aunque esta reflexión bien podría considerarse como una descripción (ciertamente pesimista) de los derroteros por los que se mueve la política en los tiempos actuales, fue escrita en 1932 por Aldous Huxley en Un mundo feliz, una premonitoria novela que se desarrolla en una sociedad tan avanzada tecnológicamente que ha erradicado la pobreza, las guerras y la enfermedad a cambio de eliminar el individualismo y la diversidad, es decir, controlando a la gente y aboliendo su voluntad. Tanto en la realidad como en la ficción (de ahí el mérito de Huxley) el método empleado para el sometimiento de la sociedad es el encumbramiento de la banalidad, esto es, la promoción de lo trivial, lo insustancial, lo vulgar y por ende del conformismo y la represión de cualquier atisbo de pensamiento crítico que pudiera poner en tela de juicio la manera de actuar del poder. Se ha instaurado el culto a la ignorancia amparado en el mantra populista de que todos somos iguales no en la línea de salida (como sería deseable) si no en la de meta. El objetivo final es (como Isaac Asimov señaló ya en 1980 en El culto a la ignorancia) convertir en cierto el argumento de que democracia quiere decir que: "mi ignorancia vale tanto como tu saber". La herramienta esencial para lograr esta nueva sociedad idiotizada ha sido la educación. El mérito, el esfuerzo y la excelencia fueron expulsados de una enseñanza que ya no ambiciona ser un espacio elitista y privilegiado donde la formación se permitía ser exigente para, de hecho, ser el mejor ascensor social de los desfavorecidos por la fortuna. El conocimiento y la capacidad son valores que han sido abandonados en favor de una cultura "democratizada" donde, al objeto de que todos la entiendan, predominan la trivialización y el adocenamiento. En teoría, las actuales generaciones son las mejor preparadas, sin embargo, -reflexionaba Asimov- "el ciudadano medio sabe trazar su firma de una forma más o menos eficaz y entiende los titulares de las noticias deportivas, pero ¿cuántos de ellos podrían leer, sin excesiva dificultad, unas mil palabras consecutivas en letra menuda?". La mayoría de la gente aspira a un bienestar hedonista que, a cambio de proporcionar comodidad y placer, sacrifica la belleza y la verdad. Como en el mito de la caverna de Platón, los hombres son felices sin saber que son esclavos de la falsa realidad que, en este caso, no les proyectan las sombras de una hoguera sino las distorsionadas imágenes de la televisión. En palabras de Antón Chéjov: "No hay nada más terrible, insultante y deprimente que la banalidad".