¿Qué son estos eventos multitudinarios?

Reaccionando tarde, pese a que España arroje los peores datos de Europa, se aprobaron las 11 medidas obligatorias para frenar el virus. Cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas (1ª), distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en las barras de los bares (2ª) y entre las mesas, en las que no podrán reunirse más de 10 personas (3ª), cierre de bares y restaurantes a la una de la madrugada (4ª), prohibición de fumar en la calle y en las terrazas de los bares si no se puede estar a dos metros (5ª), pruebas PCR a los nuevos ingresos en los centros sociosanitarios y a los empleados nuevos o que regresen de vacaciones (6ª), restricción de las visitas -una persona durante una hora- con un añadido que da escalofríos: "Podrían [solo "podrían" se escribe, luego puede autorizarse o no] exceptuar en el caso de pacientes al final de sus vidas" (7ª), limitación al máximo de las salidas de los residentes en centros sociosanitarios (8ª)…

Hasta aquí todo puede aceptarse como necesario o por lo menos razonable para afrontar la brutal escalada de la epidemia en nuestro país. Aunque sea tarde y ello lo paguemos caro, muy caro, en salud y economía. Pero al llegar a la novena medida me quedo a cuadros. Transcribo literalmente: "En los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria. Cada evento deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma". Vamos a ver si me entero. La situación es tan grave que se dicta una orden de cierre y un toque de queda para las empresas de restauración y ocio de la noche, se estrangula aún más a los bares y restaurantes, se acosa todavía más a los fumadores, se limita a una hora la visita a los familiares que viven en residencias, se cuestiona incluso acompañar a los moribundos… La situación es tan grave que en las tres recomendaciones anexas a las 11 medidas se anima a la ciudadanía a "la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y a que estos se limiten a un máximo de 10 personas". Es decir, algo tan duro como relacionarse exclusivamente con aquellos con quienes se convive. ¿Y se contempla la posibilidad de la celebración de "eventos multitudinarios"? Que nos lo expliquen. Porque suena a la misma contradicción de imponer distancias de metro y medio incluso al aire libre -caso de los veladores- mientras se va apelotonado en autobuses, metros, trenes y aviones.