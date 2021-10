De ética, sociedad civil y otros

Me decían no hace mucho, que lo importante no son los presupuestos, lo importante es el nivel de ejecución de los mismos. Eso que sabe cualquiera que haya tenido responsabilidad en la empresa privada, pero que en política ya no esta tan claro.

Desgraciadamente en el Campo de Gibraltar tenemos experiencia en eso, nos han prometido inversiones los unos y los otros, como se dice coloquialmente “a troche y moche” y la realidad es otra muy distinta.

Esta meridianamente claro que los políticos no pasarían la prueba del algodón, lo que se conoce como , “aceitunita en la boca huesecito en el plato”, siendo la carne de la aceituna el presupuesto y el hueso la ejecución. Pues me parece que muy pocos huesos tenemos, lo cual se ve a simple vista.

Desde hace ya tiempo, las campañas electorales de los partidos se parecen a las campañas comerciales de cualquier producto que lanza una empresa. Lo malo es que si bien a estas ultimas se le aplican los limites legales de la publicidad -de no ser así podría considerarse como engañosa- en cambio a las promesas de los partidos por medio de sus representantes todo lo contrario, basado en una supuesta libertad de expresión que no es tal, en realidad es engañar. Decir la mentira no es libertad de expresión y como dice la filosofa Adela Cortina: “Y no se diga que mentir en las campañas es libertad de expresión. Es engañar, y el engaño prohibido en el mundo comercial, debe prohibirse en el político, con mas radicalidad si cabe”.

Hace una semana, en el ultimo almuerzo coloquio del Propeller, el invitado Pedro Coca, decía que, si bien no podía garantizarse que todas las buenas personas fueran buenos profesionales, si era condición “sine qua non” para ser buen profesional. Está claro que engañar no es una cualidad de las buenas personas.

Probablemente estemos en un tiempo en el que hablar de ética política pueda parecer una contradicción. Es esta, ética y política, una pareja extraña y actualmente ambas parecen caminar por senderos divergentes. Esta divergencia no es en si lo mas importante o relevante, lo que es peligroso es que se asuma como algo natural por la sociedad civil.

En el Campo de Gibraltar, nos llevan prometiendo cada cuatro años infraestructuras, planes integrales, etc., que deberían sacarnos de la planicie de subdesarrollo que nos consideran los políticos, aunque posiblemente ese encefalograma plano se encuentre en esos que utilizan el engaño para conseguir perpetuarse en el poder.

Por otra parte, no es menos cierto que el Campo de Gibraltar no debe ser atractivo para los políticos si tenemos en cuenta las visitas que tenemos de los gestores de esas infraestructuras demandadas desde 1919, ¿acaso nos ha visitado el pasado ministro de Fomento, Abalos, y la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo mismo el comisionado del Corredor Mediterráneo?, por mencionar a los que tienen ahora la responsabilidad, lo mismo aconteció con los Iñigo de la Serna y Ana Pastor.

Esas visitas que demandamos son también una forma de descentralización de la administración, y que además no tiene coste alguno ni exige trasladar sedes. Que también es hacer pedagogía, pero parece que no lo entienden así y algunos nos acusan de fomentar un clima hostil al proyecto. Nada mas lejos de la realidad, lo que ocurre es que no queremos ser parte de esa España ignorada que somos ahora.

Lo publico no solo es cosa de los políticos. Hay al menos cuatro tipos de instituciones pertenecientes a la sociedad civil cuyo lugar natural es el ámbito de lo publico: instituciones económicas, la opinión publica, las asociaciones cívicas y las actividades profesionales.

Es importante no caer en un síndrome de autocomplacencia que nos lleve a un bucle de complicidad con el estatus actual, definiendo como tal la “complicidad” que podemos tener como victimas que somos, con los que nos están engañando continuamente con vanas promesas, admitiendo como normal este comportamiento en los partidos políticos. Hay que ser beligerantes y marcar los limites. En caso contrario al ser expansivos como los gases, nos echan de la cancha.

(*) Juan Ureta es presidente del Propeller Club Algeciras