La estrategia de la provocación

Me confieso aún estupefacto por las declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), cuando en un debate y dirigiéndose a una procuradora de la oposición con discapacidad, le dijo que la iba a tratar como "una persona como todas las demás". No fue un desliz, puesto que de haber sido así habría rectificado y pedido disculpas sinceras de inmediato, sino el último ejemplo de la estrategia de provocación permanente con la que su partido se retroalimenta. Los exabruptos contra los inmigrantes, las feministas, los ecologistas o los periodistas "subvencionados", por exponer solo algunos ejemplos, buscan la división de la sociedad y tratan de convertir en adversario a todo aquel que no comulgue con sus postulados. España, un país rico en su diversidad al que pertenecemos algo más de 47 millones de personas, es para Vox un lema, un objeto de manipulación que emplea para hacer creer que, más allá de sus siglas, solo existe una "derechita cobarde" que no defiende a la nación como es debido y una amalgama de izquierdosos e independentistas cuyo objetivo es romperla en mil pedazos. Todos, en cualquier caso, traidores por acción u omisión, de tal suerte que cualquier crítica a Vox es convertida por este partido en un ataque a los únicos y verdaderos defensores de España.

La ultraderecha sobrevuela el mapa de Europa desde hace años y solo era cuestión de tiempo que apareciese en la escena política española, una vez caducados los anticuerpos generados durante los 40 años de dictadura franquista. "Ya están aquí", como diría la niña de Poltergeist sobre los personajes de ultratumba que irrumpían en su casa saliendo de la televisión.Y han venido para quedarse por largo tiempo. Hace cuatro años, Vox logró en Andalucía por vez primera representación en una cámara legislativa y desde el pasado mes de abril forma parte del Gobierno de coalición castellano-leonés... pese a que entre sus principios figura la desaparición del Estado de las autonomías consagrado en la Constitución.

Con las elecciones andaluzas del 19 de junio a un tiro de piedra, Juanma Moreno quiere poner pie en pared ante Vox y marcar la estrategia ante un eventual resultado en los comicios que le pongan en la tesitura de pactar con ese partido para gobernar. Para el candidato del PP a la reelección, las líneas rojas irrenunciables son las leyes contra la violencia de género y las medidas de lucha contra el cambio climático, además de la defensa de Estatuto de Autonomía de Andalucía como marco jurídico. Con sus palabras, el presidente de la Junta lanza de paso un mensaje a los votantes más moderados para evitar que se vayan a Ciudadanos o, incluso,al PSOE. Pocas veces como hasta ahora habrá en unas elecciones andaluzas tanto en juego.