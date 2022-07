La 'estrategia Kyrgios'

Proyectar en otros los propios errores y fracasos es un rasgo defensivo de lo más humano: ninguna otra especie escurre el bulto, diría uno como dormitador experto de documentales de la 2. Los principales proyectistas los tenemos en la política: casi nadie en el gremio parece haber metido la pata, y el mono de goma al que arrear leña es siempre el mismo: el partido rival. Ha habido entrenadores especialistas en ponerse las medallas en la victoria, pero señalar a sus futbolistas a unas malas, en la línea de los aficionados que se pronuncian, según y cómo: "¡Hemos ganado!", pero, en la derrota, "Ha perdido el Villachotas". Personas despechadas que publican sentencias en las redes sociales con reflexiones sobre lo malos, torpes y cosas peores que son sus ex, para pasar al modo "no está hecha la miel para la boca del asno" y "yo valgo una barbaridad", dándose con brío al jopeo y el viaje fotografiados. Y quizá aterrizar en una tercera "fase Paulo Coelho", lanzando máximas de autoayuda y autoafirmación, e incluso llegar cantar las bondades de la soledad, un tardío descubrimiento. Ante las pérdidas y los incumplimientos de las empresas que rigen, es común que los directivos tengan a mano excusas, que casi indefectiblemente provienen de un culpable exterior.

Es justo mirarse las propias pelusas umbilicales, y reconocer -por ejemplo- que hay mucho de pretexto en lamentarse de que los alumnos lleguen sin cocer a las aulas universitarias, y que es ése el motivo de la pila de suspensos y, casi peor, ignorando el soberano coñazo que son algunas clases para los secuestrados de pupitre. El domingo pasado, en la final de Wimbledon, el australiano Kyrgios no paró de hacer el cretino quejoso ante cualquier error suyo, ensuciando su propia clase -descomunal- y, sobre todo, macarreando un espectáculo de primerísimo nivel tenístico. Gesticulante, maleducado hasta el hastío, el muchacho proyectaba a gritos en su propio grupo de entrenadores y familiares todo lo que no le salía bien (y, por el contrario, le salía bien al ganador del match, Djokovic, que también ha jugado muchas veces con las armas del doliente iracundo y falto de autocontrol... ¿es quizá una táctica ventajista?). Mucho se atribuye a los jóvenes de hoy una infantilidad crónica con la que siempre hay un padre, un profesor, un jefe o quien sea preciso a quien achacar sus frustraciones. Pero la mayoría silenciosa -no gritona ni egocéntrica- conforma la intrahistoria de una juventud que, bien mirado, no es peor ni mejor que la de sus padres. En ellos confiamos nuestro espíritu.