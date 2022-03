El escorpión ERC y la rana Sánchez

Mientras se vive la tragedia de Ucrania, la crisis más grave en cuanto a choque de bloques vivida en suelo europeo desde aquel 13 de agosto de 1961 en que se alzó el muro de Berlín en una tensión internacional creciente que estallaría un año después con la crisis de los misiles, los miserables sacan tajada intentando, por grotesco y ridículo que parezca, comparar la invasión de Ucrania con su causa independentista. El pasado jueves, en el pleno del Parlament, Quim Calatayud, diputado de Junts, comparó el ataque ruso a la soberanía de Ucrania con la cuestión catalana: "Evidentemente -dijo- con violencia seguramente no arreglarán nada en Ucrania, como tampoco arreglaron nada con violencia el 1-O en nuestra tierra".

Un día después se reunió en Barcelona un cartel formado por las ejecutivas de EH Bildu y ERC, encabezado por Otegi y Junqueras. Preguntado por la invasión de Ucrania el señor Junqueras se permitió decir: "Ucrania estaría encantada de sentarse en una mesa de negociación, pero si no se produce es porque hay una agresión exterior por parte de un Estado que quiere imponerse y que está condicionado por sus tentaciones totalitarias. Pues en nuestro caso, tres cuartos de lo mismo". Y no debió quedarse contento tras este vómito o diarrea verbal, porque remató la faena afirmando que el "autoritarismo y la corrupción" de Putin son similares a los de algunos partidos españoles.

Con estos bueyes ara Pedro Sánchez, porque son sus apoyos parlamentarios. A estos sujetos tenemos que soportar todos porque por desgracia tienen una gran capacidad de influencia: Sánchez cuelga de ellos como Harold Lloyd en la famosa imagen en la que se agarraba a las agujas del reloj de un rascacielos para no caer al vacío. Lo del diputado de Junts y lo de Junqueras no nos sorprende ni mucho menos nos escandaliza. Son así. Recuerden la fábula de la rana y el escorpión. Lo que sí debería escandalizar, pero no lo hace, es que Sánchez cogobierne con Unidas Podemos, que rechaza el envío de armas a Ucrania (aunque a última hora, como resultado de las tensiones que se dan dentro del Gobierno, Jaume Asens ha dicho que es legítimo que la comunidad internacional ayude a un estado agredido), pide la disolución de la OTAN o corea en las manifestaciones "Ni Putin ni la OTAN". Lo que sí debería escandalizar, pero no lo hace, es que EH Bildu y ERC sean losapoyos de este Gobierno.