A Paul Johnson, historiador, articulista, speechwriter de la Dama de Hierro, fallecido el jueves pasado en Londres a los 94 años, Arcadi Espada le hizo una entrevista para El País -¡qué tiempos aquellos!- en agosto de 2000. El siglo XX expiraba y Espada quiso repasar con Johnson algunos de los acontecimientos sociopolíticos más relevantes del último tercio. El encuentro tuvo lugar en la casa con jardín del escritor, en el barrio londinense de Notting Hill, entre miles de libros y las fotografías del trío que cambió el mundo: Thatcher, Reagan y Wojtyla. "¿Dónde estaba usted en 1968?". "En París. Había ido a dar unas conferencias sobre la guerra de Vietnam. De repente empezó todo y me olvidé de Vietnam y me puse a escribir sobre lo que estaba pasando. Completamente fascinado". "¿Qué creyó que pasaba?". "Una revolución. Eso pensaba entonces, y así lo escribí. Hasta que el paso del tiempo me hizo caer en la cuenta de mi error. No había sido una revolución. Los estudiantes querían el poder para ejercer inmediatamente de profesores y ahorrarse así los pasos intermedios: el estudio, el trabajo, es decir, la condición de la vida. En el 68 está la crisis profunda de nuestro sistema educativo. Los activistas han acabado ejerciendo de ricos, de muy ricos". Preguntado sobre el destino de Rusia: "Es una de las grandes tragedias de la humanidad. Son gente buena, paciente, buenos cristianos. Pero siempre han sido maltratados. Da igual quién los mande". Sobre el identitarismo: "Los caracteres colectivos explican algunas cosas del pasado. Pero, desde luego, no sirven para el presente. El rasgo distintivo de nuestra época es la mezcla". "¿Cuál le parece que es la principal conclusión política de esto?". "Una, importantísima. La principal razón por la que los hombres deciden vivir juntos, la razón de ese pacto vital y político, es la Ley y la Constitución, y ya no la Raza, el Territorio o la Lengua". Sobre la prensa de fin de siglo: "Es ahora menos seria, menos responsable. Han bajado los niveles de educación y ha aumentado la competencia entre los periódicos. Es un círculo infernal del que la principal víctima es el periodismo". "¿Qué hay que hacer?". "Lo que tienen que hacer los periodistas es reconquistar la verdad". Ese ha sido siempre el compromiso de Johnson y de Espada. Da gusto releer esta entrevista lúcida, esta visionaria pieza periodística que, como el buen vino, gana con el tiempo.