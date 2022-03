Muy entrada la noche, la ensenada de Getares descansa en la penumbra, como una ciudad sitiada por las luces inalterables de enormes barcos de mercancías fondeados en la bahía con sus amenazantes proas apuntando hacia la playa. No se mueven ni se acercan a puerto desde hace días, recordando, a quien sabe mirar, que vivimos en un mundo que lentamente se derrumba. La guerra a las puertas de Europa y el vaivén de los mercados provoca que esas enormes embarcaciones permanezcan a la espera, inmutables al óxido feroz que corroe sus cubiertas, aguardando acontecimientos que indiquen si resulta más provechoso vender a tal o a cual postor, en una sombría subasta que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría.

Pero son escasos ya los hombres que otean el horizonte y se preguntan de dónde vienen los barcos o qué gastadas rutas han tenido que seguir hasta llegar aquí. Si los trenes, de noche, mueven la melancolía por el mundo, los navíos viajan cargados de preguntas. Los infinitos misterios del mar; aquel que vi por vez primera en esta ensenada hace algo más de treinta años, y sobre el que ahora presencio el continuo tráfico de luces que apenas iluminan Getares.

Al mar hay que contemplarlo con el asombro que producen las cosas elementales, como el fuego o la Luna. Durante el tiempo que pasé en Madrid intenté no pensar en él. Ahora que he regresado, me doy cuenta de que Getares no huele a salitre como antaño, sino a un olor nuevo, de algas forasteras, desconocido durante la infancia. No es lo único que ha cambiado: hasta hace no tanto, el mundo era un lugar libre por donde poder transitar. Ahora vivimos en un espacio de fronteras cerradas, nacionalismos y pasaportes sanitarios. Parece que sólo el mar puede circular hoy a sus anchas. O escapar.

La noche es clara y la visibilidad, buena. A última hora de la tarde se disolvió la bruma del levante. Por la acera, cruzan dos personas que, con voz queda y lumbres entre los dedos, hablan de futuros negocios, de cosas muy serias, como si de ello dependieran sus vidas, y su destino, como el de todos, no estuviera ya escrito. Mientras tanto, las olas, apenas insinuadas en la oscuridad, arrojan su espuma a la orilla; nocturnas corrientes que vienen de lejos, y que derraman toda su miseria a nuestros pies. Un poco más allá, algún coche avanza despacio por la carretera del faro de Punta Carnero y, más abajo, cerca de los caprichosos dibujos de los flysch, uno imagina las pardas ruinas de la ballenera.

A veces, un zumbido casi imperceptible, como un temblor de tierra húmeda, destaca sobre el ronquido del mar. Son diminutas flores que, de madrugada, brotan de entre las dunas y los caminos de madera. La vida sigue, irremediable.