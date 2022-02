Las encuestas del CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo que depende del Ministerio de la Presidencia y que tiene como objetivo el estudio científico de la sociedad española, principalmente a través de la elaboración de encuestas, por propia iniciativa o a petición de otros organismos. Su sede está o estuvo en Madrid, calle Montalbán 8, que si mi memoria no falla era un edificio en que se celebraban los exámenes orales de las oposiciones a la Abogacía del Estado.

El CIS cuenta con una plantilla que llega a las 100 personas, entre funcionarios y personal laboral, y está presidido por José Félix Tezanos, que no goza de la mejor opinión en cuanto a sus pronósticos, fundamentalmente por atribuir al PSOE mejores resultados que los que luego se comprueba que realmente ha obtenido. Ahora con las elecciones autonómicas de Castilla y León tiene una buena oportunidad para dejar en entredicho a los que aseguran que, con ello, pretende beneficiar a los socialistas, porque se estima que sus pronósticos luego se traducen a la hora de votar en escaños.

Soy plenamente consciente -no podría ignorarlo- que la Ley de Régimen Electoral, en su art. 59, aptdo. 7, prohíbe en los 5 días anteriores al de la votación la publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales, y no deseo que con la publicación en este artículo de algún sondeo cree problemas al editor de este publicación o quien esto escribe. Creo que, sin embargo, que puedo comentar que el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, respecto de la última encuesta publicada por el CIS, la llama "el festival del humor de Tezanos", si no fuera porque gasta dinero público, ya que ninguna otra -y han sido muchas-, pronostica un escenario similar. Este domingo sabremos si una vez más ha hecho de cocinero de los datos obtenidos para presentarlos como más favorables a una opción política y en detrimento de otras que también concurren a las elecciones. Lo que yo ignoro es la conducta del electorado y su reacción frente a los pronósticos respecto de ganadores y perdedores de las elecciones. Me parece que esos pronósticos, tanto positivos como negativos, pueden influir en una porción muy poco significativa del electorado. Ya en España puede pensarse que los españoles tienen conciencia democrática y a la hora de las votaciones no necesitan de recomendaciones para votar. Para eso están los programas.