Sin electricidad suficiente

Europa SUR advirtió el pasado lunes de que el Campo de Gibraltar tiene al completo su capacidad de energía eléctrica para conectar nueva demanda. Esto significa que no puede asumir futuros proyectos e inversiones para la implantación de nuevas industrias energéticas, como polos de hidrógeno verde o almacenamiento en baterías, centros de datos o proyectos de electromovilidad. Hay que actuar pronto y realizar inversiones en nodos o liberar la demanda asignada pero que no haya sido utilizada por los adjudicatarios. Corre el calendario.