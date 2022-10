El dislate de Laura Ruiz

La ex concejal de Algeciras Laura Ruiz amagó a comienzos de esta semana con hacer públicos algunos hechos de carácter supuestamente delictivo -no en vano dice que los va a poner en manos de la justicia- acaecidos durante los diez años en los que desempeñó responsabilidades públicas en el Consistorio. Los días pasan y no hay noticias de la antigua concejal de Limpieza, que dejó el cargo tras ser condenada judicialmente. La primera pregunta a la que debe responder es por qué no puso esos supuestos hechos delictivos en manos de los tribunales en su tiempo. Si ahora actúa con ánimo de venganza, lo hace tarde y mal. En cualquier caso, lo mejor que puede hacer es poner punto final a su dislate.