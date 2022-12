La Opinión de Jaime Castro | La dinamo y el caleidoscopio

"This area is already a dynamo and can be a catalyst for even more growth". Fabian Picardo, Gibraltar Chronicle, 19 diciembre 2022.

"Bajo mi punto de vista, el desarrollo de ambos territorios ha sido asimétrico". Juan Franco, Europa Sur, 19 diciembre 2022.

Todos queremos el acuerdo, como se afanan en proclamar nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el secretario inglés de homóloga cartera y hasta el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de las negociaciones con el Reino Unido. En estos días se verá el resultado de las habilidades diplomáticas de unos y otros.

Aunque coincidimos en mucho, no todas las partes queremos lo mismo.

El Reino Unido quiere lo que quiera Gibraltar y, además, el total y absoluto control de su base naval, sin tener que dar cuentas a nadie, como hasta ahora.

Gibraltar quiere no ceder un ápice, ni una pulgada, como dice Joe Bossano, de su soberanía. La presencia de un agente español, aun con uniforme de la agencia europea de fronteras Frontex, genera una urticaria insoportable en su población. Por eso ahora habla el ministro principal de "espacio de movimiento común" y borra el acervo Schengen de sus últimas ruedas de prensa.

Tampoco puede permitirse a futuro sostener las pensiones equitativas de los trabajadores españoles, ni que los precios de tabaco, hidrocarburos y otros productos con alta carga impositiva se asemejen a los de este lado de la Verja, pues la forma de vida de muchos de sus habitantes y su presupuesto no pueden soportarlo. La aplicación de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, por ejemplo, la inminente tasa de emisiones de los buques, o las de seguridad marítima en el suministro de combustible, de aplicarse, harían perder todo el valor añadido de su competitividad actual frente a las inmejorables condiciones de nuestro puerto.

España quiere un acuerdo estable que, sin ceder en su reclamación histórica, permita un marco de convivencia medianamente razonable y, si es posible, haga ver a los gibraltareños que podemos ser algo más que vecinos.

Y, finalmente, nuestro Campo aspira a lo que cualquier familia separada por las circunstancias: volverse a unir, compartir las alegrías y las penas, incluidas las económicas, y a dejar de ser el pariente pobre y celebrar la prosperidad compartida, sin asimetrías.

En mi opinión, por muy calentada que esté la dinamo a causa del roce negociador, va a ser difícil que los cristales del caleidoscopio se posen de forma que todos veamos las ventajas del ansiado acuerdo.

Y va a ser muy difícil porque Gibraltar no va a ceder en absolutamente nada que perjudique su estatus; creen sinceramente que, como siempre ha ocurrido, las habilidades diplomáticas británicas y el desconocimiento de los políticos nacionales españoles sobre la cuestión gibraltareña van a acabar dejando el ascua arrimada a su sardina; están igualmente convencidos de que es preferible una frontera Schengen, con todos los controles que estamos viendo estos días con los aviones desviados a Málaga, que ver un policía español pidiendo pasaportes en el aeropuerto del istmo y que lo peor que puede pasar es que se tarde algo más en cruzar a La Línea… Pero que todo va seguir igual, en ese dulce limbo en el que llevan desde que se materializó el Brexit. Gibraltar siempre ha vivido bien en el limbo.

Confío, no sé si eso es mucho confiar, en que los negociadores de la UE y sobre todo, los del Ministerio de Asuntos Exteriores les hayan mostrado que esa situación no puede durar mucho más y que vivir, trabajar y viajar desde Gibraltar será como hacerlo en el Reino Unido, sin excepciones, y que la prosperidad compartida empieza por uno mismo. Que todos queremos un acuerdo, pero que no puede tocarle siempre al mismo el pan de Pelayo buttered both sides.