¿Y si dimiten los jueces?

He tenido que coger la calculadora para hacerme una idea de lo que cobra Lesmes: más de 10.000 euros al mes en catorce pagas, un 40% más que el presidente del Gobierno según cuentan los medios de Madrid. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es justo? Si lo comparamos con las fortunas de la lista Forbes podría resultar hasta ridículo; si tenemos en cuenta que es un servidor público (que lo pagamos entre todos) y ponemos en la balanza el Salario Mínimo, ese que sigue bloqueado sin llegar a los 1.000 con distancias de negociación insalvables de subida que van de los 12 a los 30 euros, resultaría casi obsceno.

No todas las noticias vuelan solas y la información precisa sobre dietas, viajes y sueldos del presidente y vocales del CGPJ que se está espoleando estos días no solo tiene morbo y un interés público honestamente defendible; también un claro oportunismo y una evidente intención de presión y desgaste. Aunque todo lo que tiene que ver con la Justicia siempre es un lío, el escenario se complica si recordamos que no hay actualidad en este país que no pase por la política (de la cultura a la economía) y asumimos que lo de la independencia (de cualquier poder) es más una quimera que una realidad.

El órgano de gobierno de los jueces lleva mil días paralizado pero la noticia empieza a bascular desde la responsabilidad de los partidos por no ser capaces de acordar la renovación (con PSOE y PP como principales culpables) a la que tienen los propios magistrados, esos jueces estirados y anacrónicos que tan poca empatía suscitan en el tablero social, por llevar casi tres años aferrados a su sillón exprimiendo su interinidad. Porque viven muy bien (ahí están sus sueldos), porque en la agenda de las altas instancias judiciales hay temas conflictivos sensibles que resolver (de indulto del procés a los papeles de Bárcenas) y porque ni siquiera están dispuestos a sacrificar sus puestos...

Segunda parte del relato: ¡los jueces tampoco dimiten! Ya antes del verano le propusieron a Lesmes desde Jueces para la Democracia que pensara en dejar el cargo. Con motivo de la apertura oficial del Año Judicial, el foco se acaba de resituar ahora proponiendo todo un plante en bloque del CGPJ para poner al Gobierno y a la oposición contra las cuerdas. Dicen que bastaría con amenazar...

La crisis de la Justicia está más enquistada que nunca y lo mejor que se nos ocurre es el farol de la dimisión... ¿Y nos preguntamos que por qué no renuncian? Empecemos asegurándonos para qué.