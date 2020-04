El día después

Superadas las seis semanas desde que se decretó el estado de alerta y con la esperanza puesta en el próximo 9 de mayo, se han venido sucediendo en los últimos días oportunas iniciativas promovidas desde las asociaciones empresariales y profesionales por vídeo conferencia (webminar) en relación a posibles medidas económicas a adoptar para afrontar la situación de crisis económica consecuencia de la pandemia originada por el Covid-19.

Desde nuestra humilde contribución, he manifestado que las medidas deben ser diversas y ambiciosas con un horizonte temporal amplio. Por una parte estarían las coyunturales de acción rápida, más bien inmediata y las estructurales que deberían estar asociadas a la modificación del propio marco regulador que tenemos las autoridades portuarias y que nos limita en gran medida nuestro margen de maniobra ante esta grave crisis sanitaria y económica que debemos afrontar. Tenemos que poder planificar y reaccionar con nuevas formas de proceder y mayor flexibilidad.

Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) lo más urgente ha venido siendo trabajar con nuestras empresas, trabajadores y Comunidad Portuaria en su conjunto para mantener, en pleno estado de alarma, el latido del Puerto a buen ritmo. Hoy podemos decir con responsabilidad y satisfacción que el Puerto de Algeciras continua plenamente operativo 24/7. De hecho, el tráfico contenerizado está alcanzando volúmenes cercanos a los del año pasado, unos 400,000 Teu´s/mes.

Otra buena muestra es la actividad del tráfico rodado de mercancías (ro-ro). Con las fronteras cerradas, la conexión marítima de Marruecos con Europa para esta tipología de tráfico (camiones y semirremolques) se ha focalizado entre Tanger-Med y Algeciras suspendiéndose otras conexiones marítimas con otros puertos a excepción de un servicio semanal con Génova. En la actualidad está conexión del Estrecho se consolida como estratégica y privilegiada al canalizar prácticamente el 99% de los volúmenes de tráfico ro-ro.

Todo un récord, a pesar de esta grave crisis sanitaria, y gracias al compromiso de todos los eslabones de trabajadores y profesionales que componen la compleja operativa portuaria y que recordemos tiene la consideración de “servicios esenciales”. A todos nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento.

A su vez desde la APBA hemos adoptado un paquete de medidas económicas urgentes tales como la agilización de los plazos de pago a proveedores (a la fecha unos 9 millones de euros), ampliación del vencimiento de los plazos de pagos de liquidaciones de tasas, concesión de aplazamientos especiales de pago, se han extendido los plazos legales de facturación y liquidación además de posibilitar llevar a cabo modificaciones en los títulos de ocupación de dominio público portuario en cuanto al periodo de exigibilidad adelantado de las tasas de ocupación y actividad, así como la modificación o suspensión temporal de los tráficos mínimos exigidos en el ejercicio 2020.

Respecto al marco regulador de las tasas, al tener la consideración de tributos, no se tiene mayor margen de maniobra. Es por ello que al igual que otras Autoridades Portuarias propusimos en su día una normativa que nos lo permitiera. Por tanto, son bienvenidas las nuevas medidas de apoyo económico a las empresas del sector marítimo que se integran en el Real Decreto-Ley 15/2020, aprobadas el martes pasado a propuesta de Puertos del Estado.

Por tanto, las Autoridades Portuarias tendremos autonomía para modificar motivadamente las tasas y reducir, en su caso, los mínimos exigibles de tráficos y actividad en el marco del citado RD-Ley. Esta medida beneficiará a nuestros operadores y concesionarios y permitirá a su vez, seguir mejorando la competitividad de nuestros Puertos.

Otra línea de acción debe ser el impulso a la inversión productiva. Los Puertos podemos y debemos jugar un papel clave en esta línea de trabajo. Tenemos recursos y tenemos proyectos sólidos para ejecutar. Ahora bien, es fundamental facilitar y simplificar la tramitación administrativa. La propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas implica que la tramitación de cualquier expediente de contratación tarda meses en el mejor de los casos. En el caso de la tramitación medioambiental de los proyectos estamos hablando de años.

En nuestra comarca hay grandes proyectos para ser ejecutados y que beneficiarían la movilización de importantísimos contratos de obra, la generación de empleo y la propia competitividad de nuestras empresas y del Puerto. El acceso sur al Puerto de Algeciras, la modernización ferroviaria de la Algeciras/Bobadilla/Córdoba, el Plan Director de infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, el Proyecto de fondo de barril de Cepsa... entre otros.

Una reflexión destacada en estos días es la puesta en cuestión de la propia globalización, sus efectos asociados a la propia pandemia mundial que estamos sufriendo y la posible modificación de pautas de producción-consumo así como su logística asociada. Lo cierto es que una menor globalización implica un menor crecimiento económico, escenario incompatible con la grave crisis económica que se nos avecina. En cualquier caso, y según avanzan los operadores globales, ello no significa que la logística no se vaya a ver afectada. Se prevé unas cadenas de suministro menos tensas y más fiables.

Es precisamente en este nuevo escenario donde los grandes hubs logísticos portuarios como Algeciras cobran mayor protagonismo tanto como infraestructuras críticas a nivel estado como garantizando el tránsito de las mercancías europeas e intercontinentales. Buena prueba de que estos mega hubs europeos aportan un valor añadido estratégico a la distribución global es el alto nivel de actividad que están manteniendo durante esta grave crisis.

La administración europea y española competentes en la materia deberían tomar buena nota de ello en la definición de las futuras políticas de transporte de la UE, con motivo del C-19, y en la necesaria priorización estratégica para la ejecución de las redes transeuropeas de transporte (TEN-T).

Esta pandemia que está producido una crisis sanitaria sin precedentes en décadas, nos ha obligado a reaccionar y adaptarnos a unas circunstancias absolutamente excepcionales en tiempo record tanto en nuestras relaciones personales como laborales. El teletrabajo ha permitido compatibilizar la prevención con el propio trabajo. En nuestro caso, nuestros compañeros de Desarrollo Tecnológico fueron capaces de “enviarnos a casa” con un portátil adaptado a más de un centenar de compañeros en un tiempo meteórico.

Trabajamos para organizar una vuelta al trabajo en oficina seguro y operativo

En la actualidad estamos trabajando para organizar una vuelta al trabajo en oficina seguro y operativo y para que todos estemos y nos sintamos protegidos. Tanto para empleados como visitantes.

Creo que el gran reto como sociedad y a nivel individual es ser capaces de vencer el miedo. Ese miedo a lo desconocido que es el peor de los miedos ya que no hay experiencias anteriores, no hay patrones de conducta a los que acogerte ni conocimiento de cómo actuar.

El Covid-19 lo estamos viviendo y sufriendo al día y al minuto y nos está creando un impacto psicológico muy fuerte. Por mi parte me siento afortunado de haberlo superado sin grandes complicaciones. Por naturaleza intento ser positivo y realista. Tenemos que serlo. Por tanto, me quedo no en la propia enfermedad sino en su superación. Cierto que no sin preocupación pero al menos como dice un buen amigo ya tenemos los anticuerpos creados. No se consuela quien no quiere...