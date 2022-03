...por detrás

Esto de las estrategias tiene una cosa mala y es que yo, cuando veo venir a un político, no me centro en lo que dice sino en lo que no. Cuanto más claro, más sube la incertidumbre; sabemos que no es lo que dicen, pero desconocemos lo que se nos viene encima.

Colijo que Pedro Sánchez quiere convocar elecciones, pues por más que lo niegue: no está haciendo una sola cosa que garantice la continuidad de la coalición y se verá obligadísimo contra su voluntad a hacerlo y, de paso, será la víctima de una traición; da la impresión de que lo ha aprendido de una mujer que fue su oponente en el partido y que, por cierto, perdió el poder al aplicar esa técnica a sus socios.

La causa real del giro copernicano respecto de Marruecos no deberíamos buscarla en África; yo lo veo más preocupante, ¿la UE y USA preparan trincheras en los países limítrofes de Europa por una gran guerra previsible? Nadie ha pensado en los ex-españoles, ésos dan igual, hay que reír las gracias a la semidemocracia vecina para que baile con nuestra calderilla, no con los rublos u otras divisas más de Mao. Da miedo.

El despropósito de la gestión de las protestas del transporte, actuando como defensores de los sindicatos ninguneados (¿para cuándo un debate serio sobre estas organizaciones necesarias?), parece buscar poner en la picota otra vez a sus socios de Gobierno, porque tanto si hay ayudas directas (la pequeña empresa española ha aprendido de los jóvenes agricultores a ser comunista, según convenga) como una falta de solución que obligue a intervenir para evitar el desabastecimiento, la izquierda depende demasiado de su imagen y tendrá que dejar los cargos o dividirse aún más en esa batalla interna que la deja por debajo de los resultados de la antigua IU.

Y más giros: quizá Sánchez albergue la esperanza de no ser reelegido, aunque vaya de triunfito, lo entiendo; es humano y ya hemos visto esos chistes por ahí: querrá evitar el meteorito y los extraterrestres. Lo que venga es un mechero encendido en mitad de una fuga de gas... ruso, lo que nos faltaba, y lo que es peor, no se trata de que explote ese gas, sino de que nos lo redirijan hacia nosotros. ¿O acaso este partido-diccionario-de-latín no se ha situado ya a lo Bielorrusia?

Tanto estudiar para terminar previendo fantasías, porque lo que sí está claro es que debemos asumir que, como puedan, nos la colarán por...