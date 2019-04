6 decretos 6Una colonia

El primer round de Sánchez en la Moncloa acaba como empezó, con la foto de la coalición Frankenstein apoyando los seis últimos decretos de la legislatura, algunos de los cuales son auténticos cantos de sirena para votantes indecisos. En principio no hay nada novedoso: todos los gobiernos han usado su situación de fuerza y privilegio para intentar rascar sufragios. Sánchez y su decepcionante dream team (así se nos vendió) no iban a ser menos. Pero una cosa es eso y otra este cocktail en el que el bourbon socialista y la angostura podemista se une al matarratas independentista. El presidente del Gobierno, además, no tuvo suerte con el día elegido para la reaparición del inmortal monstruo de los tornillos creado por Mary Shelley. Prácticamente al mismo tiempo que los nacionalistas catalanes apoyaban sus 6 decretos 6, en las redes sociales medraba con furor viral el vídeo en el que se ve al vicepresidente del Parlament (un tal Josep Costa, abogado de Puigdemont) intentando boicotear la intervención de la portavoz del partido más votado en Cataluña: "Señora Arrimadas, me parece que no vamos por buen camino". El cinismo en el que se han instalado los políticos independentistas y sus antenas mediáticas ha llegado a una cumbre a la que ya sólo se puede subir con bombonas de oxígeno y ración extra de brandy (de Jerez, off course).

Sin embargo, el tal Costa tiene razón en algo: no vamos por buen camino. No sólo la intrépida Arrimadas (que es de las que mejor mantienen el rumbo), sino el conjunto de la nación. El problema, quizás, es que la clase política ha olvidado que su primera obligación es la inteligencia, como la de los sumos pontífices es la prudencia. Como dijo cierto maestro al padre de Espartaco: el toro siempre tiene más testículos que el torero, por eso siempre es mejor usar la cabeza que la taleguilla. Pero en la piel de buey hace tiempo que todo el mundo ha optado por abdicar del raciocinio para tomar la senda mononeuronal. Sólo así se entiende la espantá de Borrell en Alemania, la negación de Albert Rivera a cualquier tipo de pacto con el PSOE (justo el que podría acabar con la influencia independentista en la Moncloa), las declaraciones de Suárez Illana (que es en sí mismo un inmenso error), la intención de Abascal de convertirnos a todos en John Wayne, las predicaciones milenaristas de Pablo Iglesias... Como decíamos, el tal Costa tiene razón: no vamos por buen camino. Y peor vamos a ir si alguien no se da cuenta de que el toro siempre estará mejor dotado que el torero. Es el tiempo de la inteligencia. Siempre lo es.

GIBRALTAR no es español, pero el Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría aplastante que es una colonia británica. Colonia. Palabra que representa lo que representa, que es lo que es, y que supone un gol en toda la escuadra al Reino Unido que, de vez en cuando, da en las narices a los españoles haciendo alarde de que el Peñón forma parte de su territorio como si se tratara de una provincia más. La historia es tozuda, y la Cámara europea la ha tenido en cuenta: Gibraltar formaba parte de España hasta que a principios del siglo XVIII pasó a formar parte de Inglaterra en el tratado de paz de Utrech que puso fin a la Guerra de Sucesión española.

El gol es consecuencia directa de las decisiones que se están tomando en el PE respecto al Brexit. Las negociaciones sobre el reglamento de los nuevos visados ha sido larga, y las han aprovechado los eurodiputados españoles para introducir la definición de Gibraltar como una colonia de la corona británica. Las consecuencias de esa definición no son prácticos, pero simbólicamente son de gran relevancia. España no ha presentado ninguna reivindicación de soberanía o cosoberanía ni tampoco sobre el uso del aeropuerto -construido en el istmo, territorio español según el tratado de Utrech y que los británicos se lo apropiaron aprovechando que España lo puso a disposición de las autoridades para separar enfermos de contaminados en una epidemia de cólera-, pero el simple hecho de que Europa vea a Gibraltar como una colonia es un nuevo golpe para unos británicos que con el tiempo se han dado cuenta de que les engañaron sus políticos cuando les presentaron el Brexit como la panacea. Muchos de los que votaron Brexit en el referéndum han comprendido que supone un cúmulo de desgracias que no habían barajado.

Ha sido complicada la batalla mantenida por los eurodiputados españoles en la Eurocámara, pero lo han conseguido. Los británicos no han reaccionado con excesiva virulencia, porque con el Brexit sobre sus cabezas el futuro de Gibraltar no es una cuestión tan grave como otros asuntos en juego, aunque se darán cuenta del roto que les ha hecho la UE en cuanto recuperen la tranquilidad.

La iniciativa demuestra que los españoles que hasta ahora nos han representado en Bruselas y Estrasburgo saben hacer los deberes, han trabajado sin dejar un solo flanco sin cubrir y han sabido aprovechar las oportunidades. Que lo apunten los dirigentes del PSOE y PP, que han hecho unas listas plagadas de inexpertos mientras han desechado a algunos de los que mejor han trabajado por una Europa fuerte con una España sólidamente representada en esa UE que los británicos podrían debilitar.