La inteligencia artificial es como un martillo: se puede usar para matar, pero no por eso hemos prohibido los martillos”, dice alguien con muchísimos más conocimientos sobre este asunto que yo, que no tengo ninguno. El problema es que existen 1945 y ya visibles posibilidades de mal uso de las inmensas posibilidades de la IA, cuestiones sin precedentes en la historia de la humanidad. Ni los martillos ni los cuchillos de cocina se prohíben porque puedan ser utilizados para matar. Ni tan siquiera las armas, sino quienes las utilizan, como sostienen –mintiendo y manipulando– los defensores estadounidenses de la venta libre de armas. Pero estas son cuestiones que, siendo importantes, han sido desbordadas por 1945 y la IA.

El 6 y el 9 de agosto de 1945 se utilizó por primera vez la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, iniciándose una nueva era histórica al dotar al ser humano de un arma con capacidad de destruir toda forma de vida e incluso nuestro planeta. Ningún inocente instrumento de uso cotidiano usado para matar y ninguna arma anterior a la era atómica tienen la capacidad de destruir la Tierra. Las armas nucleares, tan evolucionadas desde 1945, sí.

Los peligros del mal uso de la inteligencia artificial, la robótica o el transhumanismo son igualmente poderosos, no para el planeta, sino para eso a lo que llamamos humano. La ONU viene avisando de la necesidad de regular la IA estableciendo marcos éticos sobre la neurotecnología y otras cuestiones sanitarias, la vigilancia, la desinformación o la desigualdad, advirtiendo que “el debate de la ética de la IA no es tecnológico, sino social”. Recientemente, informó también la ONU, “más de mil profesionales del sector tecnológico pidieron una pausa de seis meses al desarrollo de la inteligencia artificial, avivando así el debate sobre la ética de esta tecnología que permea en todos los ámbitos de la vida moderna y que, sin embargo, no es representativa de la humanidad en su conjunto”.

Hiroshima y Nagasaki deberían aleccionar sobre el mal uso de la IA: también la energía nuclear tiene buenos usos. Ya no se trata del buen o mal uso de un martillo o de las armas en la era preatómica, sino de la destrucción del planeta o de lo humano. Lo que Kubrick sintetizó en 2001 llevándonos del hueso descubierto por el homínido como arma al superordenador HAL 9000 que piensa por sí mismo y mata a los astronautas.