¿Quién da el carnet de carroñero?

HASTA la crisis de Madrid el discurso del Gobierno, fielmente seguido por cuantos se tienen por progresistas, era: 1) Criticar a Sánchez por la gestión de la crisis del Covid es aprovechar una tragedia para hacer política carroñera e incluso intentar derrocarlo. 2) El Gobierno hizo y hace lo que puede con la información y los medios que tuvo y tiene. 3) No es hora de exigir responsabilidades -ya habrá tiempo para eso-, sino de unidad en torno a quien tiene el legítimo mandato. 4) En la misma situación otros partidos harían lo mismo, porque es lo único que se puede hacer.

Hasta que en la crítica situación de Madrid se ha visto un hueco para arrebatarle la Comunidad a la coalición PP-Cs. Entonces utilizar los pésimos datos y la mala gestión de la Comunidad ya no es política carroñera, sino lo que debe hacerse por el bien de los ciudadanos. Entonces ha llegado la hora de exigir responsabilidades y plantear una moción de censura. Entonces las culpas que no se pueden echar sobre los hombros del Gobierno de la nación y de su presidente sí pueden echarse sobre el Gobierno de la Comunidad y su presidenta. Entonces Gabilondo (PSOE) se muestra a favor de presentar una moción de censura contra el "fallido e inconsistente" Gobierno que preside Díaz Ayuso (adjetivos que nunca aplicaría -el partido first- al que preside Pedro Sánchez, pese a la contundencia de los datos negativos que por sí mismos evalúan su catastrófica gestión).

Es cierto que la gestión en Madrid es pésima y los datos extraordinariamente preocupantes. Pero no lo es menos que la gestión en España es igualmente pésima y que nuestro país arroja los peores datos de la UE y en algún caso del mundo. Illa clama que "hay que hacer lo que sea para controlar la situación en Madrid". ¿Pero no en España? "Covid de ricos, Covid de pobres: las restricciones de la segunda ola ponen de relieve las desigualdades de Madrid" titula El País, como si por desgracia en todas las ciudades no se cebara más el virus en los barrios más desfavorecidos -"El Polígono Sur de Sevilla, al borde del confinamiento por la expansión de Covid", "El Covid golpea más en los barrios más pobres" (Diario de Sevilla)- con independencia del color político de sus gobiernos. Pero esto lo ignora la propaganda. Pandemia, Sánchez e Iglesias en el Gobierno, Casado, Arrimadas y Abascal en la oposición: no hay desgracia que no pueda ser empeorada.