La cumbrfe de la OTAN

Salvo que sea usted un curioso profesional, que no quiere perderse ningún acontecimiento, no le deseo que esté presente en la capital de España desde este lunes día cuatro hasta el viernes ocho porque allí tendrá lugar la cumbre de la OTAN a la que, anticipándose el ex presidente que fue del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de profesión ingeniero, le dedicó unos poemas, titulados Poesía en la tangente que editó Sial Pigmalión. Sigue, pues, la estela literaria de su familia, el autor teatral y articulista Joaquín Calvo Sotelo, y no dudamos, sin conocer sus versos, que estarán bien rimados.

Y el poderoso presidente de USA viene a pedir a nuestro presidente Sánchez que duplique nuestra aportación del gasto en Defensa con el que ahora contribuimos La misma petición hará a Turquía, Suecia y Finlandia. Puede apostarse que el todopoderoso Bilden dedicará a su gestión más de los 29 segundos de la anterior ocasión, cuando se encontró con nuestro presidente en un pasillo, y también puede apostarse que alguno de los presidentes le diga que "aquí se viene llorado".

Serán 10.000 agentes los que garantizaran la normal celebración, se ha hecho llamamiento al teletrabajo y el Metro no funcionará en la línea que conecta con Ifema, ya que en el recinto ferial tendrán lugar los actos. También el Paseo de Castellana tendrá el tráfico restringido. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide paciencia, anunciando que Madrid será una ciudad bloqueada. La vigilancia no se limita a la superficie porque hay muchos kilómetros de túneles subterráneos. Y la prevención no se limita a lo dicho porque ha existido una labor preventiva, llevada a cabo por los servicios de información de la Policía y Guardia Civil y del CNI para detectar la llegada de elementos hostiles a la cita y se ha recibido información de la intención de grupos radicales autóctonos. Habrá un control a establecer en las fronteras con Francia y Portugal. No son nuevas todas estas manifestaciones de protesta. Aquí el 8 de julio de 1997, cuando el presidente Federico Trillo expulsó de la Cámara a ocho diputados de IU por exhibir pancartas de "No a la OTAN".

El encuentro de Sánchez con Biden no ha podido ir mejor. Duró una hora y cuando el presidente de EEUU calificó a España de "aliado indispensable", le respondió "pude contar con España como solido aliado", a lo que replicó "gracias Pedro por tu amistad y tu alianza". Y se da la bienvenida a 140.000 refugiados ucranianos.