Ayer miércoles, más tarde de lo previsto, se logró cerrar la cumbre climática celebrada en Dubái, COP 28, con un acuerdo que algunos medios han calificado como histórico y que recoge el camino para el abandono de los combustibles fósiles, responsables del cambio climático y como se ha recordado varias veces, uno de los mayores desafíos que debe afrontar la comunidad internacional en su conjunto ya que cambiará radicalmente las condiciones de vida en nuestro planeta. En realidad, el texto acordado no es jurídicamente vinculante y su implementación real dependerá de la decisión política de los Estados.

Lo cierto es que la emergencia climática está ya presente y nos acercamos peligrosamente al umbral de no retorno identificado en el Acuerdo de París en un incremento de temperatura de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales. No hay que ser muy ingenuo para saber que el acuerdo alcanzado será en realidad un brindis al sol a través de fórmulas de compromiso suficientemente ambiguas para ser aceptadas por todos y que ha permitido una salida honrosa a la cumbre que no podía cerrase con un fracaso. Para el abandono de los combustibles fósiles hace falta una profunda transformación del sistema global que encontrará una fuerte resistencia del sector petrolero que genera unos enormes beneficios. No obstante, el valor de la cumbre es que señala con claridad el camino a seguir hacia la descarbonización. Ni será fácil, ni será rápido. Aquellos sectores y territorios que identifiquen ese camino con antelación se posicionarán de forma privilegiada ante los profundos cambios que más tarde o temprano vendrán en el futuro. En este sentido, la bahía de Algeciras es una zona idónea para adaptarse a esos nuevos escenarios. El concepto de Valle Andaluz del Hidrógeno Verde parece enormemente acertado y en la dirección correcta en el que el Campo de Gibraltar puede desempeñar un papel protagonista en la transición energética hacia un modelo limpio y sostenible, no sólo a escala regional, sino también a escala nacional y europea.

Si se desarrollan los proyectos previstos por compañías privadas (Cepsa, Maersk entre ellas) nuestro territorio puede estar a la vanguardia en la nueva energía limpia que moverá el mundo dentro de muy poco tiempo y que está vinculada al desarrollo del hidrógeno verde.

Ante el impulso de la iniciativa privada es absolutamente necesaria una actuación decidida de las administraciones públicas para proporcionar un ecosistema económico adecuado con las infraestructuras necesarias. También es necesaria una fuerte inversión en materia educativa y formación para adaptarnos a los cambios tan profundos que se requieren. No podemos perder este tren. Pero tengo mis dudas sobre la respuesta de las administraciones.