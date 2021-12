Las cuentas de Ciudadanos

Ciudadanos está a punto de alcanzar el agujero negro de la desaparición. Los matemáticos sabemos que un punto es de dimensión cero, y el centro es un punto. Por ese tenebroso sumidero del planetario político se han deslizado ya, desde la UCD y el CDS de los primeros tiempos de la Transición, hasta la UPyD de la hasta poco antes socialista, Rosa Díez, y sus parejas de menaje: Gorriarán, Sabater, Buesa y otros preclaros hijos de Dios y herederos de su gloria. El pequeño reducto andaluz del otrora ilusionante proyecto político que neutralizó a la ventolera nacionalista en Cataluña acaba de lanzar las bengalas de su pronta disolución, tal pastilla de avecrem en el arroz caldoso de San Telmo. No deja de ser fascinante que el matrimonio de Inés Arrimadas con un nacionalista haya podido más que todo el nacionalismo junto. ¡Ni que lo hubieran programado!

Si uno se pone a echar cuentas de lo sucedido en las primarias andaluzas de Ciudadanos, no puede por menos que echar mano al pañuelo para enjugar los llantos y madresmías que se avecinan. Eso de que en esas primarias no hubiese más que 2.589 votantes posibles supone una militancia exigua que va dejando a la barca sin remeros. Pero es que de esos, han emitido voto 1.412; poco más del 54% (54,54). Puesto que a Juan Marín le ha votado un 58% (58,3), su respaldo es de menos del 32% (31,8) de la militancia; obtenida la cifra del producto porcentual de 54,54 (votantes efectivos) por 58,3 (respaldo relativo). De nueve candidaturas, dos obtienen conjuntamente más del 80% (58,3+32,3) de los votos. Evidencia de un tejido político cuarteado, disperso y ampliamente dividido. El vencedor, Marín, acomodado junto al presidente, es un ferviente partidario de listas conjuntas con los populares. Bien que se trata de hacer caso al instinto de conservación, le anima la esperanza de que la mélange à deux apunta a un horizonte de victoria holgada. Ciudadanos ya no es nada por sí mismo, pero despeja la mente a los abstencionistas si va acompañando al PP. La coalición PP-Cs es a todas luces en Andalucía, y seguramente más allá, una candidatura vencedora, pues endulza el rostro del PP y oculta las sombras de Cs. Eso sí, la mélange no admite revisiones; o Cs sigue ahí hasta el final de los tiempos, diluyéndose plácidamente en el caldo pepero, o se diluye a extramuros. Puede que, curiosamente, en este caso a Cs no le haga falta el agujero negro para deshacerse.