A cuenta del plan integral

Siete días atrás, en este mismo espacio editorial, echábamos en falta alguna noticia sobre la puesta en marcha del plan integral de actuaciones en el Campo de Gibraltar, anunciado por el Gobierno en el mes de junio. Entre ese momento y el actual ha dado comienzo la campaña electoral del 2-D y ya tenemos plan, en el cual, como en la viña del señor, hay de todo: actuaciones nuevas mezcladas con otras ya conocidas, mucha voluntad y escasa concreción en cuanto a los plazos para su puesta en marcha.

Partiendo de la base de que todo aquello que no esté fijado en unos presupuestos no existe, es en cualquier caso interesante constatar que el Ejecutivo es plenamente consciente de la difícil situación que se vive en determinados puntos de la comarca a causa, principalmente, del narcotráfico y contrabando de tabaco. Los refuerzos en materia de seguridad son desde hace muchos meses una realidad que va a ir a más a tenor de lo escuchado al ministro Marlaska, un convencido de la necesidad de atajar no solo el circuito de llegada y distribución de la droga, sino también de cortar de raíz las redes de lavado de dinero. Para ello, y junto a la creación de tres nuevos juzgados en Algeciras, La Línea y San Roque para tratar de aliviar el atasco que sufren las oficinas judiciales, los fiscales contarán con nuevos funcionarios de apoyo y verá la luz una unidad específica contra el blanqueo de capitales.

¿Será suficiente? En absoluto, si no se acompaña todo ello de medidas sociales en las que la Junta de Andalucía, por entrar en su ámbito de competencias, debe implicarse de lleno. Habrá de buscar los fondos en Europa o en el Estado, pero debe hacerlo sin demora. Poner fin a la cultura del narco que impera en algunas zonas por todos conocidos es el reto más difícil. Las experiencias en zonas con panoramas análogos, ya sea el Polígono Sur de Sevilla o El Torrejón onubense, indican que para lograr resultados hay que invertir paladas de dinero (muchas) en materia de educación y de servicios sociales a sabiendas de que los resultados no serán inmediatos.

En el ámbito de las infraestructuras, el plan alude a la Algeciras-Bobadilla y a proyectos de carreteras que van al trantrán desde hace lustros, con centenares de millones de euros pendientes y que dan idea de la deuda histórica que se mantiene con el Campo de Gibraltar. El proyecto de Presupuestos para 2019 será la mejor forma de comprobar si la puesta en escena de los planes del Gobierno para la comarca es realidad o si tan solo se trata de fuegos artificiales que se desvanecen en el aire. Y en el caso de verse forzado a prorrogar los de 2018, no le valdrán las excusas porque la ley le permite modificar las partidas existentes en cada ministerio con libertad. Pedro Sánchez y los suyos deben actuar rápido y bien, aunque solo sea porque la próxima reválida puede ser la de ellos.