Un cronista para la Plaza

La Feria Taurina de Algeciras no ha sido este año precisamente un éxito. Lo ocurrido al respecto en La Línea y en San Roque, no añade gran cosa, si bien hay que celebrar la recuperación del histórico coso linense. En algún caso ha habido toro, pero el ganado ha dejado, en general, mucho que desear. Sin toro no hay espectáculo y con toro hay veces que tampoco. No deben ignorarse, no obstante, las honrosas excepciones, que haberlas haylas. Tuve yo la suerte de presenciar una de antología, este año en la feria madrileña de San Isidro. El Juli metió en faena a un manso, como sólo lo pueden hacer los grandes maestros. El diestro aun siendo como es madrileño, no es del gusto del fondo sur de Las Ventas, así que está bien que haya dado una lección magistral de torería que no se podrá eludir en las crónicas futuras.

En San Roque, en una más que buena corrida; aunque como todas, con el sol vacío; quisieron indultar a un toro, pero no pudo ser ¡porque no había cabestros para devolverlo a los toriles! Preferible empero que no haya cabestros a que, como en Algeciras, los haya y nadie sepa qué hacer ni con ellos ni con el toro. Quizás en los ayuntamientos se haya relajado el interés por mantener unas tradiciones que forman parte inseparable de la cultura española, como bien resaltan algunos de nuestros clásicos más significativos, escritores y artistas. Confieso que la actitud del Ayuntamiento de La Línea, con la recuperación de su plaza, contradice este supuesto. Pero hay veces como ésta en que no está muy claro si se trata de un proceder de diseño político recomendable o de algo ajustado al sentido común.

Me encontré el otro día con Crescencio Torés, cuyo conocimiento de la tauromaquia sólo puede ser mejorado por el que posee de los aconteceres de la Plaza de Toros de Las Palomas. Dos libros, uno a los veinticinco años de su inauguración y otro a los cincuenta, están ahí como testimonios de sus conocimientos y para que ya para siempre quede impreso el recuerdo de ese medio siglo de historia. Le pregunté ¿y ahora qué maestro? ¿Quién va a anotar el futuro? Y los dos nos quedamos en silencio. Me dio la idea de que sugiriera desde esta plataforma la creación de la figura de cronista de la plaza de toros. Quizás la Corporación sea receptiva a la propuesta. Así se institucionalizaría una figura que mantendría viva la memoria de la Plaza. Torés debiera ser el primero, para hacer así las cosas como Dios manda.