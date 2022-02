De crímenes

Un hecho en la infancia, una persona (¿acaso no son hechos las personas?), pueden marcar toda una existencia y transformar, para mal, esa vida. Ese alguien, en caso de merecer castigo, habría de tener reservada la pena peor, porque no existe crimen más grande que devorar la inocencia de un niño que se entrega siempre indefenso a las manos de un adulto...

Si educar es asesinar alevemente la falta de culpa, aniquilar sin educar es un crimen no reparable porque nos determina para siempre, hasta hoy, hasta la mirada última que ha de captar un mundo podrido por causa de ese supuesto maestro ¿de qué? Quien no puso límite a esta corrupción de lo mejor, hizo lo peor. ¿Y cabe la indiferencia? Castrar a quien no tiene armas para defenderse, inocular el miedo a los tormentos avernos por una simple caricia, por decantar el deseo con uno mismo o compartirlo con el amigo o la amiga a quien se quiere, independientemente de lo reproductivo (¿qué tendrá que ver el comer bien con la supervivencia?), condenar al oprobio a quien siente la Naturaleza de su cuerpo: ése es el delito verdadero que debería estar castigado con cárcel, y sin embargo se ejerce libérrimo y orgulloso, como un poder social que goza de la patente para defender magias frente a Derechos y Razón, juzgando sin más justificación que su locura a gentes que todo lo ignoran de estos jueces y sus leyes de pesadilla celestial.

¿Cómo podrá vivir quien se ha sentido utilizado como instrumento del placer de un ser grosero que, para colmo, le acusa de ser el causante de un mal que no entiende? El problema, más allá de violación anal, vaginal, bucal o manual, es el Crimen de Lesa Humanidad que ha supuesto la transmisión de la sensación de culpa, de suciedad, de fracaso, de incapacidad, de falta de autoestima, de dignidad, de necesidad de rememorar secretamente el sufrimiento envilecido... ¿cuántas personas habrán caído en la desesperación, en los narcóticos, en el juego, en todo aquello que le hubiera permitido tener la sensación de venganza violenta y nihilista frente al sinsentido de sus vidas profanadas? ¿Cuántas violaciones que no necesitaron tocar cuerpo? ¿Cuántos suicidios sin denuncias ni revelaciones?

La inocencia de un niño es lo que no ha vivido, porque vivir es perderla; y no era necesario que nadie precipitara esto; a la niña, al chaval le esperan un tropel de vicisitudes que lo harán hosco, retorcida y rencoroso con todo, sólo la crueldad más grande puede profanar el derecho a un despertar poco a poco a la experiencia que toda criatura tiene o debería tener. No se mancha la carne sin manchar el espíritu; sí se puede manchar el espíritu sin manchar la carne.