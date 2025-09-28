Control de Aduanas

España inspeccionará todos los productos con destino a Gibraltar –que llegarán por tierra– a través de tres puestos aduaneros: Algeciras, La Línea y uno nuevo, que estará situado en Valencia o Málaga, una vez que entre en vigor el Tratado sobre el Peñón. El de La Línea garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales o de gran parte de ellos, lo que puede disipar los temores de los trabajadores destinados ahora en la Verja a verse desplazados de forma obligada a otros destinos.