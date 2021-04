Los conseglieri

Aprobados los presupuestos municipales de Algeciras para 2021, se califican por el equipo de gobierno como los de mayor inversión social de la historia. Bienvenidos sean en estos tiempos de necesidad y angustia económica para muchos conciudadanos, afectados especialmente por la paralización de la economía, y a los que hay que prestar sustento y apoyo, como no.

La necesidad de tal enfoque social al gasto de dinero público, quizás es captado por el gobierno local, tras haber recibido el precioso consejo de la pléyade de asesores municipales o personal de confianza, concretamente 23, nombrados por decreto, y que costarán a las arcas municipales, sólo en el ejercicio 2021, la nimia cantidad de 703.482, 30 euros. Calderilla si lo comparamos con las impagables aportaciones que hacen los ungidos consiglieri, ya que se ha de entender que 15 concejales del equipo de gobierno, y los 12 de la oposición, no dan abasto por si solos, y les es necesaria, para mejor servicio público, el imprescindible susurro del experto externo a la par que sus caricias en el lomo. Que más da aumentar tal cantidad a la deuda municipal, cuando el aporte del asesor, reporta beneficios mayores que el gasto.

Quizá sin tales sapientísimos asesoramientos, no se hubiera advertido que se habría de destinar en el mismo presupuesto, 25.000 euros al Comedor del Carmen, o 300.000 a todo el comercio local afectado por la pandemia, o 500.000 a mejorar aún más si cabe, la red municipal de calles, por no llamarla tapiz meriní, por la innegable ausencia de bache alguno como demuestra la escasa cantidad destinada al asfaltado.

Tampoco habríamos advertido que hay que pagar 8,5 millones de euros en deuda bancaria este año, entre principal e intereses, o que teníamos que destinar 324.000 euros a la feria, virtual en este caso, porque no se va a celebrar, como se sabe.

Desde luego, no se puede negar que la partida presupuestaria destinada a asesores está más que justificada. Por ejemplo, sin gastar los 700 mil en el empleo de los mismos, no habríamos caído en gastar 185 mil en la partida "iniciativa por el empleo" de todos los algecireños en paro, de la Delegación de Fomento, o 50 mil para talleres de empleo para nuestros jóvenes. ¿Lo ven? Y ello además, sin miramientos ideológicos, participando todos los partidos en el nombramiento de sus asesores, lo cual viene a corroborar su necesidad, ya que gobierno y oposición, aquí sÍ hay consenso, los precisan, sin que ningún partido renuncie a su nombramiento y a la ayuda de los remunerados asistentes. Lógicamente sería una labor titánica que no les podemos exigir.