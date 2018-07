El congreso del PP

Los congresos de los partidos suelen beneficiar a los que lo celebran, porque supone exponerlos a la opinión pública. Y benefician a todos los partidos, incluso al PP, aunque a usted le pueda parecer lo contrario, si se deja influir por algunos comentarios oídos o leídos. En el que se acaba de celebrar en Madrid existe, además, una ventaja que lo hace más apreciable, porque se ha producido un resultado sorpresa, por la victoria del inesperado candidato, que ha ilusionado con su juventud y mensaje a muchas personas. Un congreso pacífico en el que todos se han conducido con extraordinaria educación, dando un ejemplo de democracia, debe ser un motivo de orgullo para los asistentes y de confianza para sus votantes. Tamaño éxito ha preocupado a la izquierda radical, hasta el punto de que vuelve al viejo tópico de que "viene la derecha" con olvido de que esa derecha, encarnada por el PP, ha gobernado ya en dos ocasiones, sin que se hubiere comido a nadie, sino, bien al contrario, dando de comer a muchos.

El partido que gobierna, el PSOE, cuenta con 84 diputados, a todas luces insuficientes para gobernar. En principio, el PSOE descartaba convocar elecciones y, como si tuviera mayoría absoluta, anunció que iba a ampliar el techo de gasto por encima de lo previsto y exigido por Bruselas y, para sufragarlo, elevar la presión fiscal. Por su parte el PP anunció que, contando con mayoría absoluta en el Senado, lo impediría. Así que el adelanto electoral será inevitable, pero es el PDeCAT el que supone el mayor factor de riesgo para la continuidad del PSOE en un Gobierno que no consiguió en las urnas, porque ya le ha hecho saber a Sánchez que si no hay avances en el derecho a decidir, o no se encuentra una solución política al problema catalán, que no cuenten con ellos para gobernar, y habida cuenta de que Pedro Sánchez, por muy satisfecho que se encuentre con su Gobierno bonito, sabe que su partido y Gobierno ( y ahí está la declaración del ministro Borrell para recordárselo) no podrá conceder ni un milímetro en estas cuestiones, porque la única solución que contentaría a los independentistas es la independencia.

Creo que Mariano Rajoy ha sido un gran presidente, no sólo del PP, sino también del Gobierno de España. Con Adolfo Suárez y Felipe González completa, para mí, el triplete de los 3 mejores presidentes que ha tenido nuestra democracia. Se le tachaba de irresoluto y acomplejado, pero cuando tuvo que decidir sobre el rescate demostró que sabía muy bien lo que nos convenía.