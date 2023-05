Carlos III es por fin rey tras su coronación oficial en la Abadía de Westminster. Una ceremonia que fue presenciada por millones de personas en el que quizá sea el único acto monárquico que a pesar de su anacronismo todavía concita la atención de todo el planeta. El acontecimiento no es más que la recreación en la Abadía de Westminster (el mismo lugar donde se inició), de un rito medieval de cerca de mil años.

A diferencia del extraordinario detalle con el que cualquier interesado puede seguir tanto el pomposo ceremonial como sus prolegómenos y postrimerías, no siempre fue así ya que la coronación, en la antigua abadía (entonces de estilo románico), de Guillermo I el Conquistador, el rey que inauguró la tradición en 1066, solo pudo ser presenciada por las personas que cabían en el templo y que, en razón del origen normando del rey, se dividían entre sajones y normandos. Tal diferencia obligó a utilizar tanto el francés como el inglés en el transcurso de la ceremonia, circunstancia que generó un gran alboroto al mezclarse los gritos de unos y otros al vitorear al nuevo rey. Los soldados normandos que esperaban fuera malinterpretaron el vocerío como un intento de asesinar a su señor (no hubo demasiado consenso a la hora de designar el sucesor de quien había sido su primo, Eduardo el Confesor) y empezaron a quemar las casas aledañas. El resultado fue que la abadía se llenó de humo, los asistentes salieron huyendo y el nuevo rey no pudo comenzar peor su reinado: temblando de pies a cabeza.

Salvando las distancias, el mismo objetivo de enaltecimiento de la figura real que tiene la retransmisión de la coronación de Carlos, fue buscado (de una forma infinitamente más modesta) mediante el cuadro La coronación de Napoleón de Jacques-Louis David, una impresionante pintura de 9,79 m de largo y 6,21 m de alto que se puede ver en el Museo del Louvre. Fue una obra encargada (y supervisada) por el propio Napoleón para plasmar el glorioso momento en que el Primer Cónsul de Francia se convertía tras la aprobación del Senado (la misma cámara que había abolido la monarquía guillotinando a Luis XVI) en Emperador de los franceses.

La ceremonia se celebró el domingo 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre-Dame en presencia del Papa Pio VII. Aunque la ceremonia emulaba la coronación de Carlomagno, Napoleón quería hacer notar la independencia del Imperio frente a la Iglesia, de tal forma que fue el mismo quien se colocó la corona dejando al Papa de mero convidado de piedra. En el primer boceto ese iba a ser el momento recogido en el cuadro, pero hasta a Napoleón le pareció demasiado arrogante y fue la coronación de Josefina a manos, naturalmente, del Emperador lo que aparece en el lienzo. No sabía El pequeño corso que apenas una década después despertaría de su sueño en Waterloo.