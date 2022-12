Una comarca singular

Cualquiera que haya pasado una temporadita por esta tierra bañada por las aguas del Estrecho se habrá percatado de que el Campo de Gibraltar no es una comarca, digamos, al uso. Hasta ocho pueblos más un Peñón, cada uno de su padre y de su madre, pero un interés común basado en la convivencia, en reivindicaciones históricas y en el privilegio compartido de vivir donde nos ha tocado.

Ser campogibraltareño -un gentilicio un tanto artificial, raro incluso para quien lo pronuncia- es algo así como una moneda de dos caras enfrentadas: de un lado, la suerte incalculable de ocupar uno de los rincones más versátiles del sur, con sus playas, montañas, lujos y otros placeres, y con tres grandes ciudades casi a tiro de piedra; por otro lado está el olvido perpetuo al que nos tienen sometidos desde la mayoría de las instituciones políticas sin importar el color que luzcan sus banderas. En las montañas de papeles de las oficinas de Madrid, el Campo de Gibraltar se pierde cubierto de polvo.

La comarca ha aprendido a sobrevivir con cierta resignación y demasiada indiferencia a este trato inimaginable para una zona de semejante valor estratégico, económico y cultural. Es incomprensible que por la orilla que une Europa con África, por donde pasan gigantes flotantes y miles de mercancías y ciudadanos cada año exista una infraestructura de transporte que en muchos casos roza lo tercermundista.

Lo de la conexión de ferrocarril entre Algeciras y Madrid ya se toma a guasa, incluso por algún que otro alcalde. A mí risa no me provoca. Más bien me apena saber que entre otras capitales de provincia se mueven en AVE con soltura y aquí seguimos con unas tartanas de quinta mano que no dan ni para 100 kilómetros sin una avería. Tristeza y rabia. Pero claro, los malos son los que están ahora, no los que estuvieron antes, que a su vez culparon a los que podían haber hecho algo en su momento. Y así funciona el bucle de la indiferencia.

El Campo de Gibraltar sobrevive también al maldito estigma del narcotráfico, otra de las empresas potentes de la zona, para qué engañarnos. Esta lacra requiere medios, muchas fuerzas de seguridad y orden que se dejan la piel y a menudo se sienten impotentes al ver como la rueda de la Justicia no da abasto. El colapso ante un problema de primer nivel es otro ejemplo del lado oscuro de esta comarca.

Por eso, cuando surge alguien que alza la voz y rompe las reglas del juego te planteas si no es el camino acertado. Algo así debió pensar Juan Franco en La Línea con la solicitud de un referéndum para que el municipio decida si quiere convertirse en Ciudad Autónoma o no. Quizás sea la única manera de hacerse escuchar de una santa vez.