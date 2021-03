Una comarca no muy singular

Un domingo de fuertes lluvias es un buen día para leer con detenimiento la prensa. El pasado domingo me llamaron la atención un reportaje en El País y una entrevista en el Europa Sur. El artículo del El País era un buen trabajo sobre el desarrollo portuario en el norte de Marruecos cuyo título es suficientemente esclarecedor: "Tánger pisa los talones a Algeciras". En esta pieza se explica el desarrollo espectacular de Tánger Med cuyas cifras son verdaderamente impactantes hasta el punto de acercarse a las del puerto de Algeciras, el principal puerto de España y uno de los más importantes del Mediterráneo. En el texto hay opiniones divergentes sobre si este hecho es una amenaza o una oportunidad para el puerto de Algeciras. En cualquier caso, lo cierto es que el desarrollo de Tánger Med es el resultado de una política decidida de Estado por parte de Marruecos y que se relaciona con un conjunto de estrategias y proyectos en un territorio hasta entonces olvidado de Rabat. Por ello, el puerto Tánger Med hay que verlo en perspectiva, con una zona fiscal especial, desarrollo de infraestructuras -tren de alta velocidad, autovías- e inversión pública. No parece haber duda que que se trata de un enfoque exitoso en una zona anteriormente muy deprimida.

El mismo día, Europa Sur publicaba una entrevista inteligentemente conducida por Javier Chaparro con la delegada del Gobierno en Andalucía que defendía la consignación de la claramente insuficiente cifra de 44 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para las obras de la vía férrea Algeciras-Bobadilla. Parece evidente que es un trazado ferroviario decimonónico, sin doble vía, no electrificado en todos sus tramos no es una infraestructura digna y estrangula las posibilidades de desarrollo, no solo portuario, sino económico y social de la comarca.

Destaca también en la entrevista los comentarios de la delegada del Gobierno sobre la singularidad de la comarca, con respuestas poco elegantes desde mi punto de vista, que inciden en la negación del carácter singular de la comarca (salvo cuando Javier Chaparro menciona el plan especial de seguridad). Sorprende mucho sus comentarios sobre "que hay que argumentar muy bien por qué esta comarca es especial o especialísima y no otra". No creo que sea necesario a un representante del Gobierno explicar que un territorio periférico con carácter doblemente transfronterizo con graves problemas estructurales derivados de su situación y con un déficit de infraestructuras sea un territorio singular. Por tanto, necesita de un trato al menos considerado de su Estado. Al otro lado del Estrecho hay una referencia que le propongo estudiar.