De catedrales

Estas Navidades, la tradicional costumbre de adornar calles y plazas con motivos luminosos alusivos a tan entrañables fechas (angelitos, estrellas, muñecos de nieve, abetos…) ha ido un paso más allá en Algeciras donde sus dirigentes han elegido la "Plaza Alta" para instalar una novedosa estructura lumínica que pretende emular a las naves y bóvedas de crucería de una catedral gótica. Resulta llamativo que en pleno siglo XXI -en la época de máxima sofisticación arquitectónica - para asombrar a la gente se recurra a la representación de unas edificaciones que se construyeron hace ocho siglos.

Esas inmensas moles de piedra continúan siendo el emblema más reconocible de las ciudades -que tienen la suerte de tenerlas- y en cierta manera, el visitante moderno experimenta al observarlas la misma sensación de fascinación y sobrecogimiento que los maestros constructores intentaron infundir a las gentes del medievo que se adentraban en ellas (decía Chesterton que el objetivo de las catedrales góticas era que se cumpliese el dicho de Cristo: "Las piedras proclamarán la gloria del Hijo del Hombre").

En una época en que la gente no sabía leer y apenas existían libros fuera de los monasterios, las catedrales ejercieron de biblias de roca y cristal a través de sus esculturas y vidrieras que mostraban a los feligreses los diversos pasajes de los evangelios. Si hoy resultan impresionantes a los ojos del turista, qué no sería en la época feudal donde tan colosal edificación solo estaba rodeada de chabolas y cobertizos. El espacio, la luz coloreada que tamizaban los rosetones… todo inducía al creyente a pensar que se encontraba ante la sucursal terrenal del paraíso. Desde luego, no aspira a tanto esta efímera catedral algecireña que será vivificada por el fluido eléctrico, sin embargo y paradójicamente reproduce mejor que las "de verdad" el funcionamiento diario que tenían aquellas en la Edad Media.

Mientras que las actuales excepto en horas de culto religioso, están casi siempre vacías y es frecuente que haya que pagar una entrada para poder contemplarlas, en el medievo un hervidero de gentes bullían en su interior y alrededores: a sus puertas se administraba justicia y se dirimían conflictos, en su interior los mercaderes discutían y cerraban tratos, en las capillas se escondían los enamorados, los niños jugaban a la rayuela en los dibujos del pavimento, personas y rebaños de animales transitaban a través de sus naves para atajar camino y los perros acompañaban por el interior a sus dueños, al punto de que existía un "hermano perrero" encargado de sacar a los chuchos cuando su presencia resultaba inconveniente. Estoy seguro de que estas navidades nuestra "Plaza Alta" revestida de catedral (y, por tanto, temporalmente cristiana) remedará a la perfección los usos y maneras de sus bellos modelos de piedra.