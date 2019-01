Las carencias de VoxEuforia y preocupación

Y el hombre de la semana es... Javier Ortega Smith. ¡Qué tío! Guerrillero durante la mili, montañero, licenciado en Derecho... El hombre perfecto de la derecha más autoconsciente, una mezcla de acción y pensamiento, de bíceps y sesos. Cuando lo vemos en la tele recordamos aquel dicho de un general respecto a los militares excesivamente fuertes: "Sangre que riega los músculos no riega el cerebro", pero eso son maldades de cuartos de bandera. Nosotros, si fuésemos Santiago Abascal, nos andaríamos con cuidado: mientras él juega al señorito cabalgando por las besanas y fumando cigarros puros con Morante de la Puebla, el secretario general de Vox va adquiriendo un perfil cada vez más potente. Andalucía ha sido el trampolín de Vox y Ortega Smith, y no la "tumba del fascismo", como chillaba por las calles el progrerío menos brillante.

Pero no es del político hispano-argentino de quien queríamos hablar hoy, sino de las dos carencias de Vox que lo imposibilitan para convertirse en un auténtico partido conservador de referencia. La primera es manejar una cierta dosis de escepticismo -británico, of course-, desconfiar del exceso de acción, de las pasiones del populacho (hoy vivas en las redes sociales) y de las grandes ideas redentoras y salvapatrias. Para eso ya están los progresistas. Lo comprendieron muy bien los anglosajones tras leer las noticias y ver los grabados que llegaban del París revolucionario. Vox, sin embargo, es un partido extremadamente moderno, electrónico, dinámico, americano. Su retórica de campamento apenas tapa su intención de gobernar a golpe de tuits, pero desvela una excesiva confianza en la juventud que es incompatible con el conservadurismo.

La segunda carencia es su limitadísimo sentido del humor, que ha sido el campo de gules cultivado con esmero por los escritores conservadores. Vox es demasiado ceñudo, chincharrabiña, airado. Al igual que Lope, un buen político conservador debe de tener un cierto espíritu burlón, como bien comprendió Rajoy (cuyo nombre es hoy arrastrado por personajes que no le llegan ni a los tobillos). La mayoría de los líderes de Vox, con alguna honrosa excepción, siempre mantienen las mandíbulas en tensión. Le vendría bien una sonrisa, no bobalicona y cursi, sino irónica y festiva, como nos enseñaron Muñoz Seca, Agustín de Foxá o Edgar Neville, gente de orden y mejores patriotas.

HAN conseguido un acuerdo que les permitirá gobernar en Andalucía, pero destacados miembros del PP confiesan que la tarea no es fácil. Está llena de trampas. Juanma Moreno es el más consciente de su situación de debilidad, aunque no le faltan ganas para asumir el Gobierno. Sabe la gente del PP que Ciudadanos no perderá ocasión en seguir metiendo el dedo en el ojo a Vox, porque no quiere "contaminarse" con el discurso de Abascal, y eso puede poner en situación de riesgo el pacto de gobierno con el PP. Por otra parte Vox se empeñará en hacer ver que se ha llevado el gato al agua, cuando no hay más que comparar sus 19 exigencias con el texto firmado finalmente, plagado de ambigüedades y de términos que indican intención y no obligación. Además de que algunas de las propuestas del nuevo gobierno figuraban en las que planteó Casado en su discurso como presidente del PP. Este partido deberá tomarse como prioridad la batalla de la comunicación precisamente para contrarrestar la campaña de Vox, que necesita presentarse como el partido que ha doblado la rodilla al PP si quiere llegar al 26 de mayo como referente de la derecha.

El reto del nuevo gobierno andaluz, por tanto, no es fácil, sobre todo para el PP. Cs ha marcado distancias con Vox, y ha logrado no aparecer en ninguna foto firmando junto a Vox. Lo ha hecho el PP, y aunque ha rebajado considerablemente las exigencias de Vox hasta el punto de que algunas de ellas han desaparecido, muchos lo presentan como un partido que ha "tragado". Mensaje que ha calado más de lo que Pablo Casado cree y que incluso comparten algunos de sus barones regionales, que admiten su preocupación por el pacto con Vox. Porque derechiza excesivamente a un PP cuya fuerza ha estado siempre en conseguir votos de centro y de derecha, y porque si Vox se presenta como ganador del pacto en las redes sociales -que tan bien maneja y que tienen mucho que ver con su subida espectacular de votos- las elecciones de mayo pueden ser un nuevo espaldarazo para Vox a cuenta del PP … lo que evidentemente inquieta a quienes ese mes se juegan los gobiernos regionales y municipales.

PP y Ciudadanos han conseguido hacerse con el gobierno andaluz, que no es un asunto menor. Pero Vox no se va a quedar cruzado de brazos mirando cómo Moreno y Marín toman decisiones. Vox buscará presencia, protagonismo, porque en caso contrario estará muerto antes de haber nacido a nivel nacional. Así que, hasta que pasen unos meses, no se sabrá quién ha vencido en esta complicada peripecia política.