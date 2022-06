La candidata

Terrorismo verbal" es la actuación de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Es imposible ser más activista en este sentido de lo que fue en el segundo pseudodebate de la campaña electoral una candidata, no inolvidable sino difícil de olvidar.

Educación sexual significa que, progresivamente, las nuevas generaciones vayan asumiendo con naturalidad que el sexo es sano, que no debe avergonzarnos y que debemos controlarlo para vivir felices; de lo contrario, la represión y el sufrimiento provocados por una moral antinatural y contraria a la vida (ésta sí) generan lo que Aristóteles llamó vicio: un mal uso del deseo, siendo éste legítimo siempre, porque una no es mejor o peor por desear sino por cómo consigue cumplirlo. Esta candidata prejuzga la masturbación como perversión, sin darse cuenta de que eso sólo es así en una mente enferma (por represión) y se permite llamar pederastas de parque a los educadores sexuales del magisterio público...

Profesorado que, según ella, sólo da clases en colegios de beneficencia para quien no puede pagarse un privado, adonde los pedófilos no llegamos; esto es, la educación pública es el recurso de quien no puede pagar. Se planta como defensora de la moral de los pobres, como defensora de la clase trabajadora que, miserable, va a la pública y sin que el Estado la defienda de estos abusadores. Quizá a los pobres nos guste chupar cosas, amiga, o sorber huecos, va usted muy directa en esto del acto sexual.

Es imposible un ejercicio de terrorismo verbal más pervertido. Toda la verticalidad de la sociedad totalitaria falangista está subyacente en su concepto de España, incluyendo la negación y la tapadera de los verdaderos abusos sexuales, que ocurrieron en colegios como el mío de niño: privados y de curas.

Pero casi me duele más la impostura de la defensa del pobre, porque le va a votar: a quien reniega de la sanidad pública, a quien reniega de la redistribución constitucional de la riqueza a través de los impuestos, a quien desprecia a la enseñanza pública que nos da la oportunidad de tener una cultura básica contra estos hijos de putativas familias bien, ingenieros sociales de sus sueños de dueñas... Juanma, si pactas con ellos serás igual, no lo olvides... harás como que no, pero aquí sigue habiendo libertad de cátedra, de prensa y de pensamiento.