Voces y ecos

Observo, con serena inquietud, cómo algunos periodistas jóvenes y porosos, y otros no tan jóvenes, pero igualmente porosos, se dejan invadir por las ingeniosas salidas del personal de la cosa pública. Dejan que su espíritu crítico se arrebuje ante la avalancha de distorsiones verbales. Ya ven lo que ha pasado con “casoplón”. Al término le ha dado la alternativa que un recién extraído del asamblearismo universitario, se hiciera propietario de eso, de un casoplón. El suceso ha dado para mucha tinta y su repicar en los medios, ha sensibilizado a los académicos y la palabra se ha encaramado al diccionario. Es verdad que no servía caserón porque sugiere desorden, pero cabía la posibilidad de acudir a mansión o, ya puestos, a palacete o casona, caserón o casón (como el del Buen Retiro). Pero se adoptó casoplón, sin el menor apoyo etimológico, para expresar que no es caos sino suntuosidad lo que la estancia acoge.

No existe tal barrio, créanme; La Caridad se reduce al viejo hospital hoy museo

En los periódicos con difusión en Algeciras, ya es de uso casi generalizado lo del “Barrio de La Caridad”. Unos pocos redactores han caído en la trampa de la ocurrencia y utilizan ese tropo para aludir a cualquier reducto urbano de la mitad sur del municipio. Debieran informarse, para su bien y el de los demás, porque no es bueno dejar que nos produzcan malas sensaciones y disgustos; bastante tenemos con los neologismos y las falsas verdades, para que nos asolen también los delirios de los voceros de la clase política. No existe tal barrio, créanme; La Caridad se reduce al viejo hospital hoy museo, cuyo edificio alberga a la oficina de coordinación de la AGE; ni siquiera la plaza Juan de Lima admite la denominación.

Todo es fruto de una actitud que también conduce a la desactivación de personas. Ahí está el largo letargo al que “hunos y hotros” sometieron a Chaves Nogales por su admirable independencia intelectual. Y ahí están también José Carlos de Luna o Agustín de Foxá, etiquetados de afines al antiguo régimen; no importa que se trate de dos escritores fundamentales. El primero fue un poeta y ensayista que supo captar como pocos el duende y el alma andaluces (era malagueño y estuvo muy ligado a la comarca), y el segundo (madrileño) escribió una de las mejores novelas del Madrid de los trágicos años treinta: “Madrid, de corte a checa”, que ilustra sobre esas oscuras estancias en las que se torturaba y asesinaba impunemente a quien no fuera adicto a la República.